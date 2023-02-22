Mercedes, W14'ün ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı
Mercedes yeni W14'e dair ilk araç üstü görüntüsünü bugün yayınladı.
Alman üretici, geçtiğimiz hafta yeni W14'ü Silverstone'da piste çıkarmış ve 100 km'lik bir shakedown sürüşü yapmıştı.
Bugün yeni W14'e dair ilk araç üstü görüntüler de yayınlandı.
İşte o anlar:
Öte yandan dün de McLaren, Sakhir pistinde yeni MCL60'ı piste çıkardı ve araca dair ilk gerçek görüntüleri yayınladı.
Bunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.
Son olarak Haas'ın yeni VF-23 aracıyla yaptığı shakedown görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Pirelli, Bahreyn testine yedi farklı lastik hamuru getirecek
Verstappen: "Umarım RB19 ile önde mücadele edebilirim"
Son Haberler
McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış
McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış
Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"
Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var" Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"
Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı
Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı
Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.