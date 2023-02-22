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Mercedes, W14'ün ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı

Mercedes yeni W14'e dair ilk araç üstü görüntüsünü bugün yayınladı.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Mercedes, W14'ün ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı
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Alman üretici, geçtiğimiz hafta yeni W14'ü Silverstone'da piste çıkarmış ve 100 km'lik bir shakedown sürüşü yapmıştı.

Bugün yeni W14'e dair ilk araç üstü görüntüler de yayınlandı.

İşte o anlar:

 

Öte yandan dün de McLaren, Sakhir pistinde yeni MCL60'ı piste çıkardı ve araca dair ilk gerçek görüntüleri yayınladı.

Bunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Son olarak Haas'ın yeni VF-23 aracıyla yaptığı shakedown görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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