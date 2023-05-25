Mercedes W14'ün güncellemesinin detayları

Beklendiği gibi yeni tasarım, diğer takımlarda kullanıldığını gördüğümüz çözümlerden ilham alıyor. Ancak, bu değişikliklerin W14'ün temel tasarım ilkeleriyle bütünleştirilmesi için bazı alanlarda rakiplerinden farklı çizgiler kullanılmış.

Bütçe sınırı ve kaynak kısıtlamalarının ortaya koyduğu etkileri düşündüğümüzde bu daha da zor hale geldi.

Takımlar geçmişte, kapsamlı değişik planladıklarında genelde B versiyon denebilecek bir araç hazırlardı.

Ancak bu artık bir seçenek değil, bu nedenle her şey en uygun şekilde yerleştirilemeyeceği için yeni bir konsepte geçerken her zaman bazı ödünler verilir.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Bu bağlamda, revizyonun bir parçası olarak sıfır sidepod tasarımının bazı yönleri korunmuş.

Bu kapsamda, dar sidepod tasarımında yer alan yan kaza barı kaplaması (SIS), ana sidepod düzeneğinin önünde tutulmuş. Yeni bir şasi onaylanmadan onu içeri taşımak mümkün olmadığı için, bu bölümün sidepod revizyonunda kullanması gerekmiş.

SIS kaplamasının altına ve dış ucuna monte edilen kanatçık da korunmuş ancak gereken akış özelliklerine daha iyi uyacak şekilde değiştirilmiş.

SIS kaplamasının kendisi; hava akımını, altında daha geleneksel kesik bölge oluşturmak için genişletilmiş ancak aynı zamanda daha sığ olan hava girişine doğru yönlendirmeye yardımcı olacak şekilde konumlandırılmış.

Sidepod altındaki kesik bölgeyi, daha düz bir yapı takip ediyor ve bu bölge daha sonra, rampa şeklinde aşağı inen bölümle birleşiyor.

Mercedes W14 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Sidepodun bu üst yapısı, bu bölümde yer alan ve pist özelliklerine ve seçilen panele bağlı olarak ısının tahliye edilmesine izin veren değiştirilebilir panjurlu bir soğutma paneli olduğundan, önceki modelle bazı ortak noktaları da koruyor.

Sidepodun üstünden aşağı doğru inen rampalı bölümün kaydıraklı yapısı, yüksekliği ve arkadan birleşme şekline bakarsak Aston Martin'den ziyade Alpine ve McLaren tasarımına benziyor.

Mercedes W14 front suspension comparison Photo by: Uncredited

Mercedes tarafından getirilen güncellemeler sadece sidepodlarda değil. Ön süspansiyonda yapılan değişikliklerin hem aerodinamik hem de mekanik sonuçlara sahip olacağı düşünülürse, daha ilgi çekici olduğu söylenebilir.

Takımın Monte Carlo'nun dar ve bariyerlerle çevrili caddelerinde büyük bir güncelleme paketi sunmaya hazır olmasının birincil nedeni budur çünkü paketinin bir unsuru, diğeri olmadan aradığı performansı sağlamaz.

Ön süspansiyondaki ana değişiklik, üst salıncağın ön kolundadır. Bu kapsamda üst salıncağın ön kolu, şasiye eskisine göre çok daha yukarıdan bağlanmış durumda.

Bunun, süspansiyonun belirli durumlar altındaki davranışı açısından açık bir şekilde etkileri olacaktır. Bu değişiklik sadece mekanik açıdan değil, aynı zamanda aerodinamik açıdan da takıma yardımcı olacaktır.

Ön kolun pozisyonundaki değişiklik, takımın süspansiyon kaplamasında da değişiklik yapmasıyla sonuçlanmış. O bölümdeki hava akımını daha iyi yönlendirmek için, kırmızı ok ile gördüğünüz bölgede kaplamanın düz değil, kavisli bir hale getirildiği görülüyor.

Güncelleme paketinde şu ana kadar gördüklerimiz halihazırda kapsamlı olsa da, muhtemelen daha fazla performans bulabilmek için tabanda da değişiklik yapılacak.