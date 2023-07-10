Kayıt Ol
Önceki / Gasly ve Sainz, röportajlar esnasında sürtüşme yaşadı Sonraki / Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Mercedes, W14'ün gelişimini durdurmaya hazırlanıyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff, W14'ün gelişimini durduracakları ve tamamen 2024 sezonuna odaklanacakları anın yaklaştığını düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Megan White
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Sezona kötü bir başlangıç yapan Mercedes, henüz ilk yarışın ardından konsept değişikliği için çalışmaya karar verdi.

Monako GP'sinde başta sidepod olmak üzere birçok önemli güncellemeyi ilk kez piste çıkaran takım, İspanya ve Kanada'daki podyumlarla adım atmış gibi görünmekteydi, ancak bu adımların devamı pek de gelmedi.

Bu nedenle takım patronu Toto Wolff'e göre tüm kaynakları yeni sezona ve köklü bir değişikliğe ayırmaya başlama kararı almalarına ramak kaldı.

Motorsport.com tarafından bu kararın ne zaman verileceği sorulan Wolff, "Sanırım çok yakında. Başka seçeneğimiz yok."

"İkincilik veya üçüncülük ne beni, ne de takımı ilgilendirmiyor. Önemli olan geri dönmek ve bu bağlamda bir dünya şampiyonası kazanabilmek. Bu yıl böyle bir şey olmayacak."

"Dolayısıyla gözlerimizi gelecek yıla çevirmeli, bunu yaparken sürekli gelişmeli ve öğrendiklerimizi gelecek yıla taşıyabildiğimizden emin olmalıyız.

"Ancak kurallar aynı ve bu aracı kullanmaya devam ederek hiçbir şey öğrenmiyor değiliz, dengeyi doğru kurmamız gerekmekte." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

McLaren ve Aston Martin gibi takımlara göre neden daha az gelişebildikleri de sorulan Wolff, bütçe sınırı ve rüzgar tüneli kısıtlamalarının kendilerini vurduğunu söylüyor.

Wolff, "Sanırım maliyet sınırı ve McLaren'in sahip olduğu rüzgar tüneli süresinin daha yüksek olması bizi biraz kısıtlıyor." 

"Geçen yıl şampiyonayı daha geride bitirdiler, bu yıl da beşinci ya da altıncı sıradalar. Bu yüzden rüzgar tünelinde daha fazla zamana sahipler."

"Arabayı temelden değiştirecek güncellemelere sahip olduğumuza inanmıyorum, yine de birkaç küçük adım atacağız. Eğer 0.1-0.3 saniye civarı bir kazanç sağlarsak, kendimizi daha farklı bir konumda bulabiliriz."

"Geçmiş performanslarımıza dayanarak Silverstone'un en iyi şansımız olduğunu düşünmüştüm ama öyle olmadı. Belki de artık başka bir pistte daha iyi olacağız, aracımız değişti."

"Ben her zaman Max'i [Verstappen] yenebileceğimize inanıyorum, iyi bir takıma, çok iyi bir pilot kadrosuna sahibiz."

"Sadece pilotlarımıza Diva 2.0 yerine daha öngörülebilir bir araç sunmalıyız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Gasly ve Sainz, röportajlar esnasında sürtüşme yaşadı

Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"

Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"

Formula 1
Britanya GP

Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat" Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"

McLaren, Norris'e sert lastik takma kararına açıklık getirdi

McLaren, Norris'e sert lastik takma kararına açıklık getirdi

Formula 1
Britanya GP

McLaren, Norris'e sert lastik takma kararına açıklık getirdi McLaren, Norris'e sert lastik takma kararına açıklık getirdi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

Formula 1
Britanya GP

Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

Formula 1
Britanya GP

McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

Wolff: "11. F1 takımı güvenlik sorunlarına neden olabilir"

Wolff: "11. F1 takımı güvenlik sorunlarına neden olabilir"

Formula 1

Wolff: "11. F1 takımı güvenlik sorunlarına neden olabilir" Wolff: "11. F1 takımı güvenlik sorunlarına neden olabilir"

Son Haberler

Brad Pitt: "F1 padoğunda hayatımın en güzel zamanını geçirdim!"

Brad Pitt: "F1 padoğunda hayatımın en güzel zamanını geçirdim!"

F1 Formula 1
Britanya GP

Brad Pitt: "F1 padoğunda hayatımın en güzel zamanını geçirdim!" Brad Pitt: "F1 padoğunda hayatımın en güzel zamanını geçirdim!"

Hamilton, 2021 Britanya GP'deki Verstappen ile teması hakkında konuştu

Hamilton, 2021 Britanya GP'deki Verstappen ile teması hakkında konuştu

F1 Formula 1
Britanya GP

Hamilton, 2021 Britanya GP'deki Verstappen ile teması hakkında konuştu Hamilton, 2021 Britanya GP'deki Verstappen ile teması hakkında konuştu

Vasseur: "Lastik aşınmasından çok korktuk"

Vasseur: "Lastik aşınmasından çok korktuk"

F1 Formula 1
Britanya GP

Vasseur: "Lastik aşınmasından çok korktuk" Vasseur: "Lastik aşınmasından çok korktuk"

Horner: "Rakiplerimizin değişken olması bizim için iyi bir şey"

Horner: "Rakiplerimizin değişken olması bizim için iyi bir şey"

F1 Formula 1
Britanya GP

Horner: "Rakiplerimizin değişken olması bizim için iyi bir şey" Horner: "Rakiplerimizin değişken olması bizim için iyi bir şey"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol