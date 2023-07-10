Mercedes, W14'ün gelişimini durdurmaya hazırlanıyor
Mercedes takım patronu Toto Wolff, W14'ün gelişimini durduracakları ve tamamen 2024 sezonuna odaklanacakları anın yaklaştığını düşünüyor.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Mercedes, henüz ilk yarışın ardından konsept değişikliği için çalışmaya karar verdi.
Monako GP'sinde başta sidepod olmak üzere birçok önemli güncellemeyi ilk kez piste çıkaran takım, İspanya ve Kanada'daki podyumlarla adım atmış gibi görünmekteydi, ancak bu adımların devamı pek de gelmedi.
Bu nedenle takım patronu Toto Wolff'e göre tüm kaynakları yeni sezona ve köklü bir değişikliğe ayırmaya başlama kararı almalarına ramak kaldı.
Motorsport.com tarafından bu kararın ne zaman verileceği sorulan Wolff, "Sanırım çok yakında. Başka seçeneğimiz yok."
"İkincilik veya üçüncülük ne beni, ne de takımı ilgilendirmiyor. Önemli olan geri dönmek ve bu bağlamda bir dünya şampiyonası kazanabilmek. Bu yıl böyle bir şey olmayacak."
"Dolayısıyla gözlerimizi gelecek yıla çevirmeli, bunu yaparken sürekli gelişmeli ve öğrendiklerimizi gelecek yıla taşıyabildiğimizden emin olmalıyız.
"Ancak kurallar aynı ve bu aracı kullanmaya devam ederek hiçbir şey öğrenmiyor değiliz, dengeyi doğru kurmamız gerekmekte." dedi.
George Russell, Mercedes F1 W14
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
McLaren ve Aston Martin gibi takımlara göre neden daha az gelişebildikleri de sorulan Wolff, bütçe sınırı ve rüzgar tüneli kısıtlamalarının kendilerini vurduğunu söylüyor.
Wolff, "Sanırım maliyet sınırı ve McLaren'in sahip olduğu rüzgar tüneli süresinin daha yüksek olması bizi biraz kısıtlıyor."
"Geçen yıl şampiyonayı daha geride bitirdiler, bu yıl da beşinci ya da altıncı sıradalar. Bu yüzden rüzgar tünelinde daha fazla zamana sahipler."
"Arabayı temelden değiştirecek güncellemelere sahip olduğumuza inanmıyorum, yine de birkaç küçük adım atacağız. Eğer 0.1-0.3 saniye civarı bir kazanç sağlarsak, kendimizi daha farklı bir konumda bulabiliriz."
"Geçmiş performanslarımıza dayanarak Silverstone'un en iyi şansımız olduğunu düşünmüştüm ama öyle olmadı. Belki de artık başka bir pistte daha iyi olacağız, aracımız değişti."
"Ben her zaman Max'i [Verstappen] yenebileceğimize inanıyorum, iyi bir takıma, çok iyi bir pilot kadrosuna sahibiz."
"Sadece pilotlarımıza Diva 2.0 yerine daha öngörülebilir bir araç sunmalıyız." dedi.
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