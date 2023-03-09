Mercedes: "W14 için 'radikal değişiklikler' yolda"

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Takım patronu Toto Wolff geçen ay aracın lansmanında, aracın geçen yılki W13'teki 'zeropod' konseptinden uzaklaşacak, revize edilmiş bir sidepod tasarımı geliştireceklerini söyledi.

Bahreyn'de hayal kırıklığı yaratan bir performansın ardından Wolff, araç konseptinin işe yaramadığını öne sürdü ve Shovlin, takımın sidepod'un ötesinde değişiklikler düşündüğünü doğruladı.

Shovlin, Mercedes'in videosunda, "İnsanlar sidepod tasarımını kastettiklerinde 'konsept' kelimesini kullanma eğilimindeler."

"Toto kısa süre önce önümüzdeki birkaç yarışta gerçekleşecek bir revizyonu düşündüğümüzü söylemişti."

"Ön tarafla aramızdaki fark göz önüne alındığında elbette daha büyük sapmalara ve daha radikal değişikliklere bakacağız."

"Ancak bu değişikliklerin rüzgar tünelinde bir çözüme dönüşmesi zaman alıyor, bunları bir gecede yapamazsınız. Bu alanda geometride yapacağınız her türlü büyük değişiklik için oldukça fazla geliştirme yapmanız gerekiyor."

"Elbette aracı nerede geliştirebileceğimize bakıyoruz, geliştirme potansiyeli arıyoruz. Önümüzdeki birkaç yarışta araçta gözle görülür değişiklikler olacak." dedi.

Ayrıca Shovlin, takımın özellikle lastik yönetimi konusunda çok şey öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Shovlin, "Yapmamız gereken çok iş var."

"Sıralama turlarındaki fark oldukça büyüktü, ön taraftan yaklaşık yarım saniye gerideydik. Yarışta bu fark daha da büyüktü."

Inside the Mercedes-AMG garage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lastikler aşındıkça biraz daha fazla kayma oluyor, lastikler daha fazla ısınıyor ve onları kontrol altında tutmak çok zorlaşıyor."

"Anlamamız gereken çok şey var ama asıl önemli olan, geçen yıl bizim için güçlü bir nokta olan lastik aşınmasının üstesinden gelmek."

"Açıkçası, üzerinde çalışmamız gereken ve doğru olmayan bir şey var, ama diğer şey ön tarafla aramızdaki performans farkı. Aracın saf hızı da yeterince iyi değil."

"Şu anda kısa ve orta vadede neler yapabileceğimizi anlamak ve kendimizi daha iyi bir yere getirmek için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Sezonun başlangıç yarışının olumlu yönleri sorulduğunda Shovlin, "Ekibin birlikte ne kadar iyi çalıştığını görüyorum."

"Yıla çok zor bir başlangıç yaptık. 2022'de geçirdiğimiz sezondan sonra böyle bir şeyi kesinlikle istemezdik."

"Ancak herkes bu sorunu hızlı bir şekilde kabul etti. Önümüzde zorlu bir yolculuk olduğunu biliyoruz, ancak aracı geliştirmeye ve ön sıralara geri dönmeye kararlıyız."

"Pilotlarımız bu konuda hemfikir ve aracı geliştirmemize yardımcı olmak için birlikte harika çalışıyorlar."

"Herkesin önümüzdeki zorluklar konusunda ne kadar dürüst olduğunu, nerede olduğumuz ve ilerlemek için ne yapmamız gerektiği konusunda ne kadar alçakgönüllü olduğunu ve mevcut performansımızdan memnun olmadığımız için çözümler bulmak istediğini görmek çok güzel."

"Bunun yeterince iyi olmadığını biliyoruz, ancak gelişmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.