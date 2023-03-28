Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

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Alman üretici yeni sezona zor bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar yaşananlara bakılırsa, W14 şampiyonluk için yarışabilecek seviyede değil.

Bahreyn'deki açılış yarışının sıralama turlarının hemen ardından Mercedes patronu Toto Wolff, takımın mevcut konseptten vazgeçtiğini ve tamamen yeni bir yön üzerinde çalışmaya başlayacağını söyledi.

Tek bir yarışın ardından yaptığı yorumlar bazılarının takımın aceleci davrandığını düşünmesine neden olsa da, Mercedes'in farklı bir şeyler yapması gerektiğini haftalar öncesinden bildiği ortaya çıktı.

Pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, Mercedes'in W14'ün sınırları hakkında rüzgar tünelinde belli bir sonuca vardığını ve aracın yeterince iyi olmadığını gördüklerini söyledi.

Shovlin, "Rüzgâr tüneli gelişim oranlarını görme imkanınız var, ki Bahreyn'e gitmeden önce daha büyük konsept değişikliklerine bakma konusunda tartışmalar vardı."

"Bu, sadece 2023 aracının gelişimi için düşündüğümüz bir şey değil, son 10 yıl boyunca yaptığımız bir şey."

"İhtiyacınız olan adımları atamıyorsanız, daha büyük bir değişiklik yaparsınız. Başka bir alan keşfedersiniz ve bu alandan daha fazlasını almaya çalışırsınız."

"Bunu zaten Bahreyn'den önce yapmıştık. Sadece, ilk yarışların ardından bu parçaları piste getirmeye olan aciliyet arttı." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in bu sezonun başlarında yapmayı planladığı en büyük değişikliklerden biri zeropod konseptinde yapılacak değişiklik gibi görünüyor.

Ancak Shovlin, takımın Red Bull'u yenmek için gereken performansı bulmak istiyorsa aracın diğer alanlarını da elden geçirmesi gerekeceğini söyledi.

Wolff'un konsept değişikliğinden bahsederken neyi kastettiğini açıklığa kavuşturması istendiğinde Shovlin şunları söyledi: "Belki de konsept kelimesini sidepod anlamında kullandık."

"Bu araç, geçen yılki aracın bir evrimi ve bunun büyük bir kısmı yan darbe yapısının etrafında kurulu. Şimdi daha büyük değişikliklere bakıyoruz çünkü bunun bize istediğimiz performansı vermediği ortada."

"Bunu söylerken, aracı geliştirmemiz gerektiğini bildiğimiz başka alanları da var."

"Üzerine farklı görünen bir sidepod koyar koymaz tüm bu farkın ortadan kalkacağını düşünmek çok yanlış olur."

"Bu performans farkının büyük çoğunluğunu diğer alanlarda kapatmamız gerekiyor. Şu anda önümüzdeki beş yarışta performansı artırmayı hedefleyen pek çok projemiz var."

Mercedes, konsept değişikliğine ek olarak, aracın arka tarafındaki dengesizlikten rahatsız olan Lewis Hamilton'ın da daha rahat hissetmesi için çaba gösteriyor.

Shovlin, W14'ün hem Hamilton hem de George Russell için daha iyi hale getirilmesi gereken pek çok yönü olduğunu söyledi.

"Aracın yeterince dengeli olmadığı noktalar var, ki bu da onların araca gerçekten güvenmedikleri anlamına geliyor. Lastikleri doğru aralığa getirmek biraz zor olabiliyor ve yüksek hızlı bölümlerde çok fazla kayıyoruz."

"Seansların tamamında iki sürücüden de geri bildirim alıyoruz ve bunlar gelişim sürecine dahil ediliyor. Sonuçta Lewis için aracı geliştirirsek, George için de geliştirmiş olacağız."