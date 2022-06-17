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Mercedes, W13'ün tabanında neden değişiklik yaptı?

Mercedes, dalgalanma ve zıplama sorununu çözmek için W13'ün tabanında büyük bir deneme yapmaya karar verdi.

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Mercedes, W13'ün tabanında neden değişiklik yaptı?
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Takım, kış boyunca kendine özgü dar sidepodları ile verimli bir paket oluşturmak için uğraştıktan sonra, aracın tabanını keserek yere basma gücü seviyesinden taviz vermek zorunda kaldı.

Fakat Lewis Hamilton, Kanada'daki ilk antrenmanda göze çarpan bir taban kesimiyle piste çıktı ve takım arkadaşı George Russell, sadece ekstra bir desteğin olduğu normal versiyon ile sürüş yaptı.

Takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in sezon boyunca karşılaştığı ve sürücülerin sağlığını etkileyen problemleri çözmek adında yere basma gücünden taviz vermesi gerekebileceğini söyledi.

Wolff, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Herkes, bir mühendis olmasanız bile, tabana büyük bir delik açarsanız bunun size yere basma gücüne mal olacağını biliyor."

"Fakat bu, problemi gerçekten çözebilmemiz için."

"Sürücülerimizin bu duruma maruz kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden bunu deniyoruz. Bunu yapmayı ve tabanı, tabandaki yere basma gücünü korumak istiyoruz ama olmuyor."

Wolff, Mercedes'in bu tür denemeleri yarış hafta sonlarında yapmaktan başka şansı olmadığını çünkü rüzgar tünellerinin takımların zıplama sorununu kopyalamasına izin vermediğini söyledi.

Takım patronu, "Maalesef test günlerimiz kalmadı."

"Bir şeyler denemek için sadece antrenman seanslarımız var."

Mercedes W13 floor detail

Mercedes W13 floor detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

"Rüzgar tüneli zıplama problemini tam olarak kopyalamıyor. Ayrıca tabanı ne kadar değiştirebileceğimiz, ne kadar destek koyabileceğimiz ve bu tür şeyler konusunda kurallara bağlıyız."

"Yani Mercedes büyüklüğünde bir takımın bile bir antrenman seansında faydalanması, tabanı kesmesi ve ne yaptığını gerçek zamanlı olarak görmesi gerekiyor çünkü simülasyonlar gerçek tabloyu vermiyor." dedi.

Seanstan önce konuşan Hamilton, takımı geri getirecek şeyleri denemekten mutlu olduğunu söyledi.

Hamilton, "Veri toplamamıza ve ilerleme kaydetmemize yardımcı olmak için araçta birçok şey deniyorum."

"Bugün göreceksiniz, nispeten ekstrem bir şeye sahibiz. Kesinlikle daha yavaş çünkü yere basma gücü daha az."

"Fakat benim görevim bu. Bunu ciddiye alıyorum. Bazı hafta sonları için ideal olmuyor ve bizi geride bırakıyor çünkü bir veya iki seansı kaybediyoruz ama bu sorun değil. Çünkü nihayetinde geri geleceğiz ve bu sürecin parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

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