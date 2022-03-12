Mercedes, W13'ün dayanıklılığından memnun

Haberi dinle

Mercedes, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ikinci gününde, sabah George Russell ile uzun sürüşlere odaklandı ve aracın yarış temposundaki performansı üzerinde çalıştı.

Öğleden sonra direksiyona geçen isim bu kez Lewis Hamilton'dı. İngiliz pilot, çeşitli ayar denemeleri yapıp, aracın tek turda nasıl hissettirdiğine baktı.

Bahreyn testi bugün itibariyle sona erecek ve Andrew Shovlin, cuma günkü programdan memnun görünüyor.

Showlin, "Boş ve dolu depoyla çalışıp, aracı ve lastikleri değerlendirmek arasında gidip geldiğimiz yoğun bir gün oldu."

"Dalgalanmayı azaltmak adına bir dizi ayar denemesi yapıyoruz ve durumu geliştirebileceğimiz birkaç alan belirledik. Yine de dalgalanma ve performans arasında doğru dengeyi bulmak gerçekten çok zor."

"Yarın da benzer bir programa sahip olacağız. Fakat Lewis daha dolu depoyla, George ise düşük yakıt yükleriyle sürüş yapacak."

"Önümüzde yapılacak çok fazla iş var fakat araç dayanıklı şekilde çalışıyor ve bu da iyi bir mesafe tamamlayıp, programımızı devam ettirmemize yardımcı oluyor." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Motorsport Images