Mercedes, W13'ün çarpışma testlerini başarıyla geçtiğini açıkladı

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Motorsport.com İtalya, geçtiğimiz pazar günü Mercedes'in yanal çarpışma testlerini geçemediğini ve bu testlere tekrar girmek zorunda kalacağını öğrenmişti.

İki ayrı kaynak, Mercedes'in girdiği ilk çarpışma testlerini geçemediğini doğruladılar. İddiaya göre James Allison önderliğindeki teknik ekip, "daha ekstrem" bir gövde tasarımı seçmişti ve bunun sonucu olarak da çarpışma testlerini geçememişlerdi.

Yine de takım endişeli görünmüyordu çünkü ellerinde güvenlik sorunlarının üstesinden gelecekleri bir B çözümü vardı.

Fakat Mercedes, bu haber ortaya çıktıktan yalnızca bir gün sonra, aracının 13 Ocak'ta çarpışma testlerini başarıyla geçtiğini duyurdu.

Bu, aracın artık onaylandığı ve çalışmaların sorunsuz şekilde devam ettiği anlamına geliyor.

Kaynaklar, başarısız olan ilk çarpışma testlerinin haftalar önce olduğunu ve ikinci denemenin de birkaç gün sonra yapıldığını tahmin ediyorlar.

Mercedes yeni aracının örtüsünü 18 Şubat'ta kaldıracak ve aynı gün ilk shakedown sürüşünün yapılması bekleniyor.

Yeni sezonda takımı Lewis Hamilton ve George Russell temsil edecek.