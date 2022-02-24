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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Mercedes, W13'ün arkasında soğutma ızgaraları açtı

Mercedes, W13'ün lansman versiyonunda sadece motor kapağının arkasında bir soğutma çıkışına sahipti. Ancak takım çok geçmeden Barselona'daki testlerde iki farklı soğutma çözümü test etti.

Mercedes, W13'ün arkasında soğutma ızgaraları açtı
Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
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Barselona'daki testlerin ikinci gününde beklenen oldu ve Mercedes, lansman aracında motor kapağı üzerinde yer alan (aşağıdaki resimde işaretli bölüm) paneli kaldırarak o bölüme soğutma ızgaralarını ekledi.

Mercedes'in soğutma ızgaraları açtığı bölüm

Mercedes'in soğutma ızgaraları açtığı bölüm

Fotoğraf: Mercedes AMG

James Allison ve Mike Elliott'un öncülüğünde hazırlanan Mercedes W13'te ilk başta çok az soğutma çıkışı yer alıyordu. Maksimum aerodinamik verimlilik için sadece motor kapağının en arkasında bir açıklık bulunuyordu ancak Bahreyn gibi sıcak yarışlarda sadece bu soğutma çıkışı yeterli olmazdı.

George Russell, Mercedes W13 : ecco le branchie aperte ieri ai lati dell'abitacolo

George Russell, Mercedes W13 : ecco le branchie aperte ieri ai lati dell'abitacolo

Photo by: Giacomo Rauli

Bu açıdan Gümüş Oklar'ın mühendislerinin motorun hava alması için iki farklı çözüm üzerinde çalışmış olması şaşırtıcı olmadı. Dünkü testlerde, kokpitin yanlarında son senelerde gördüğümüze benzer küçük ızgaralar test edildi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Giacomo Rauli

Ancak bu öğleden sonra Mercedes çok daha açık bir versiyona geçti: W13'ün motor kaputunun yanlarına yedi tane dikey solungacın yer aldığı bir panel eklendi. Yukarıda Giorgio Piola'nın çekmiş olduğu fotoğrafı görüyorsunuz.

Benzer şekilde Red Bull da dün RB18'in motor kapağına soğutma ızgaralarını eklemişti. Ancak şu ana kadar en büyük soğutma ızgarasına sahip takım Ferrari oldu.  

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari F1-75 side detail

Ferrari F1-75 side detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

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