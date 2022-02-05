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Mercedes, W13'te push-rod süspansiyon ve kısa burun kullanabilir

Haas'ın yeni aracı VF-22'yi tanıtmasının ardından, Mercedes, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunmuştu.

Mercedes, W13'te push-rod süspansiyon ve kısa burun kullanabilir
Ekleyen:
, Featured writer
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
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Mercedes, sosyal medya hesapların "oyunlar oynama" konusunda oldukça iyi. Brackley merkezli ekip, Haas VF-22'nin tanıtılmasının ardından dün akşam W13'le alakalı birkaç fotoğraf daha paylaşarak, araç tanıtımının 18 Şubat'ta olacağını hatırlattı. 

Mercedes'in sosyal medya hesaplarında yayınlanan karartılmış görsellerde, yeni gümüş okun hatları görülebiliyor. 

Bu fotoğraflar, yüksek ihtimalle takımın gerçek tasarımından çok uzakta olacaklar ancak sadece eğlenmek için, bu fotoğrafı aydınlatarak neler konusunda fikir sahibi olabileceğimizi inceledik. 

Ecco l'immagine schiarita che la Mercedes ha pubblicato ieri: sarà la W13?

Ecco l'immagine schiarita che la Mercedes ha pubblicato ieri: sarà la W13?

Bu görseller, büyük ihtimalle Elliott ve Allison tarafından tasarlanan gerçek W13'ü yansıtmıyor. Bu görsel, daha çok 2022 kurallarıyla alakalı çalışma yapılabilecek bir araç modeli gibi. 

Bundan dolayı da çok fazla detaya girmeyeceğiz ancak fotoğrafta, Mercedes'in seçtiği iki temel tasarımla alakalı işaretler olabilir. 

Kısa ve öne eğimli "karıncayiyen" burun tasarımı görülebilir 

İlk olarak, ön tarafa doğru yaklaştıkça aracın hatlarının öne doğru eğilmesi, 2022 araç felsefelerini analiz ettiğimizde bahsettiğimiz "karıncayiyen" burun tasarımının kullanılabileceğini gösteriyor. 

Bu burun tasarımı, kısa ve öne eğimli oluyor. 

Bu tasarımın amacı, şasinin alt tarafına giden hava akşını arttırmak. Böylelikle, şasinin altında yer alan Venturi tünelleri daha iyi beslenebiliyorlar

Bu tasarımın amacı, şasinin alt tarafına giden hava akşını arttırmak. Böylelikle, şasinin altında yer alan Venturi tünelleri daha iyi beslenebiliyorlar. 

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Mercedes'in paylaştığı bu görseller, gerçek tasarımlarla ilgisi var mı? Birkaç gün içinde öğreneceğiz. 

McLaren MP4-8: Kısa ve öne eğimli

McLaren MP4-8: Kısa ve öne eğimli "karıncayiyen" burun tasarımı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Push Rod süspansiyon mu kullanılacak? 

Görsellere bakıldığında, Alman ekibin 2022'de de push rod süspansiyon tasarımıyla devam edeceği görülüyor. McLaren ise MCL36'da pull-rod süspansiyon kullanacak. 

Ferrari'nin de pull-rod tasarıma dönebileceği söylentiler mevcut. 

 

 

 

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