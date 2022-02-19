Mercedes, W13'le ilk sürüşünde hiçbir sorun yaşamamış

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23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek test günlerinden önce neredeyse tüm takımlar yeni araçlarıyla 100 kilometrelik bir çekim günü düzenliyorlar.

Mercedes de cuma günü yeni aracını tanıttıktan kısa bir süre sonra Silverstone'da piste çıktı.

Önce George Russell direksiyona geçti ve ardından Lewis Hamilton sürüş yaptı. Bu tarz testler, araçtaki olası sorunları bulmak için ideal görünüyor ve Mercedes'in testi sorunsuz geçti.

Takım patronu Toto Wolff, "İlk sürüşü yaptık. Araç iyi çalıştı ve hiçbir problem yaşamadık."

"Sürücülerimiz kendilerini iyi hissettiler ve artık Barselona'daki test günlerini tamamlamalıyız." dedi.

Wolff sonra, "George iyi bir iş yaptı. Bu tehlikeli şartlarda duvara çarpmadı." diyerek şaka da yaptı.

Mercedes'in aksine şimdiye kadarki testlerde bir dizi sorunla karşılaşan bazı takımlar oldu.

Williams bir elektronik arızası yaşarken, Alfa Romeo hidrolik sızıntısı yaşadı. Ayrıca Red Bull da kötü hava şartları nedeniyle 100 kilometrelik testin sarısını tamamlayabildi.

21 Şubat'ta Haas ve McLaren'ın 100 km'lik bir çekim günü düzenlemesi bekleniyor. 22'sinde ise Ferrari ve Alpine piste çıkacak.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mercedes AMG