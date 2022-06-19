Mercedes: "W13 üzerinde çalışmayı bırakmak için erken"

Haberi dinle

Lewis Hamilton, Kanada'da Cuma günü yeni bir taban ve ayarlar denemesinin ardından onların işe yaramadığını, şu ana kadar yaptıkları hiçbir şeyin W13'ün gelişmesini sağlamadığını söylemişti.

Hamilton ayrıca, 2023 araçları W14'ün rekabetçi olmasını sağlamak için gereken ne varsa yapmaları gerektiğini belirtmişti.

Hamilton, "Araç sanki daha kötüye gidiyor, yaptığımız şeylerle daha mutsuz hale geliyor gibi."

"Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ve durum bu. Bu sene için aracımız bu şekilde. Dişimizi sıkmalı ve gelecek sene daha iyi araç hazırlamak için sıkı çalışmalıyız." demişti.

Hamilton 2023 aracının daha iyi olmasını isterken, Wolff gerekli değişiklikleri yapabilmek için mühendislerin ve tasarımcıların bu seneki araç üzerinde daha fazla çalışarak daha fazla cevap bulmaları gerektiğini düşünüyor.

Wolff, "W13 üzerinde neyi değiştirmemiz gerektiğini anladığımız zaman W14'e bakmaya başlayabiliriz."

"Aracın şu an için harika durumda olmadığını söylemeliyiz. Kalan yarışları, her seansı bir test olarak görmemiz lazım. Ne yazık ki sorunu çözmek için yeterli güne sahip değiliz."

George Russell, Mercedes W13

"Aracın zıplamasından bağımsız olarak, performans konusunda eksiğimiz var. Gerçekçi olmak gerekirse, bu şampiyonayı büyük farkla kazanmayacağız. Bu yüzden şu aşamada yapmamız gereken üçüncülüğü pekiştirip neler öğrendiğimize bakmak olabilir." dedi.

Wolff, Mercedes'in şampiyonadaki pozisyonu itibariyle hem önündeki hem de arkasındaki araçlardan uzak olmaları sayesinde yarış hafta sonunda daha fazla risk alabildiklerini söyledi.

Wolff bu yüzden sıralamaların son anında kuru zemin lastiklerine geçme riskini alan Russell'ı desteklediklerini ifade etti.

Wolff, "Şampiyonluk mücadelesinde değiliz. Lewis'e bir soğutma turuyla daha iyi bir strateji verseydik, daha ileride olabilirdik. George da muhtemelen benzer pozisyonda olabilirdi."

"Ancak bu tür zamanlarda risk alabilirsiniz ve böyle risklere, cesur hamlelere açığım. O, bunu yaptı ve kahraman olduğu bir an olabilirdi. Öyle olmadı ancak bizimki gibi durumdaysanız, bu tür şeyleri deneyebilirsiniz." dedi.