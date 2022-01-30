Mercedes W13 de çarpışma testlerine tekrar girecek!

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Son günlerin öne çıkan konusu araçların çarpışma testleri gibi görünüyor. Ferrari bu çarpışma testlerini başarıyla geçti. Aynı şekilde McLaren, Haas ve AlphaTauri de geçti. Fakat önce Red Bull'un, şimdi ise Mercedes'in bu testleri geçemediği ortaya çıktı.

Red Bull, ön çarpışma testlerini geçememişti. Son yıllara damga vuran Mercedes ise yanal çarpışma testlerini geçemedi ve Barselona'daki sezon öncesi testlerine katılabilmeleri için bu testi geçmeleri gerekiyor. Bu açıdan Alman üretici, FIA'nın zorunlu çarpışma testlerini geçip, aracı onaylayabilmek adına yeni bir teste daha gitmek zorunda kalacak.

Monoposto Mercedes F1 2022 Photo by: Mercedes AMG

Fakat Mercedes'te büyük bir endişe yok. Takım, yanal çarpışma testlerini ekstrem bir çözümle geçmeye çalıştı ve güvenlik şartlarına uymak için de bunu nasıl düzelteceklerini biliyorlar.

2022 itibarıyla FIA, tasarımcıların 2021 araçlarında radyatör bağlantı ayağını çok daha yukarı konumlamalarını sağlayan üst karbon koruma yapısını daha aşağıya yerleştirmesine müsaade etmeyecek.

Teknik departmanın başında yer alan James Allison ve Mike Elliott, sorunu çözmek adına zaten bir B planına sahipler ve çarpışma testlerini geçememenin sadece W13'ün zaman çizelgesi üzerinde etkisi olacak. Takım, yeni aracını 18 Şubat'ta tanıtmayı ve 23 Şubat'ta yapılacak test için Barselona'ya göndermeyi planlıyordu.

W13, tahminlere göre iki yıl aradan sonra gümüş renge sahip olacak ve aracın dingil mesafesi de, yere basma gücü kaybını mümkün olduğunca telafi edebilmek adına maksimum seviyede tutulacak. Dingil mesafesinin kurallar çerçevesinde izin verilen 3.600 mm'lik maksimum mesafeye yakın olması ya da maksimum değerde olması bekleniyor.

Ayrıca aracın güç ünitesinde de yeniden tasarlanmış, yenilikçi bir turbo ünitesi olacak ve bu da W13'ün güçlü noktalarının başında gelecek.

Prefigurazione Mercedes 2022 sulla base della show car Photo by: Mercedes AMG

Mercedes ve Red Bull'un Barselona testlerine 1 aydan az bir süre kala henüz araçlarını resmi olarak onaylamaması epey ilginç görünüyor. Çünkü Ferrari ve McLaren gibi takımlar bunu yaklaşık 1 ay kadar önce yaptılar.

Bu, diğer takımların yeni projeye aylar önce başlamasının meyvesi mi? Yoksa daha geleneksel bir tasarım seçmelerinden mi kaynaklanıyor? Bunun cevabını pistte alacağız.