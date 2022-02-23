Mercedes W13 arka kanat pitot tüpleri

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Mercedes testlere Russell ile başladı ve Russell, W13'ün pist üstü verileriyle rüzgar tüneli verilerinin uyumlu olup olmadığını anlamaları için bir dizi test yaptı. Bu kapsamda Mercedes, W13'ün arka kanadının ana planyasına pitot tüpleri ekledi.

Sabah bölümünde ayrıca Mercedes W13'ün ön tekerleklerinin arkasında da bazı sensörler yer alıyordu. Takım, ön lastiklerden gelen hava akımını ve türbülansı bu tezgahla ölçmeye çalıştı.

Mercedes W13: ecco l'ala strumentata con i tubi di Pitot vista dall'alto Photo by: Giorgio Piola

Testlerin ilk gün sabahında neredeyse tüm takımlar uzun ana düzlükte sabit hızda ilerleyerek aerodinami testi yaptılar. Mercedes özellikle aracın arka tarafına da odaklandı.

Giorgio Piola'nın basın odasından çektiği üstteki fotoğrafta, Mercedes mekanikerlerinin pitot tüplerini arka kanadın ana planyasına nasıl yerleştirdiği görülüyor.

Pito tüpü veya pitot tüpü, bir akışkanın yarattığı toplam basıncı ve buna bağlı olarak akışkanın hızını ölçen cihazdır. Özellikle hava araçlarında yaygın olarak kullanılan pito tüpü, statik sistemle birlikte dinamik basıncın işarî sürate çevrilmesinde kullanılır. Adını mucidi Fransız mühendis Henri Pitot'dan almıştır.

Russell sabah bölümünde 77 tur atarken en hızlı 3. tur zamanının sahibi oldu. Öğleden sonra Mercedes W13'ün kokpitine Lewis Hamilton geçti.

Mercedes W13, dettaglio del retrotreno con il diffusore e la doppia beam wing Photo by: Giorgio Piola