Mercedes, W13 aracını hâlâ 'tamamen' anlamıyor

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Alman otomobil üreticisi, yeni kuralların ardından 2022'de rakipleri Red Bull ve Ferrari'ye kıyasla zor bir sezon geçirdi.

Yeni W13 otomobili, sezon başlangıcında yunuslama sorunu ile mücadele etti ve yıl boyunca bazı geliştirmelere rağmen, sezon sonunda yine öndeki iki takımla aralarında bariz bir performans farkı vardı.

Takım, yeni kurallar doğrultusunda nasıl ilerlemeleri gerektiğine dair bu sezon önemli dersler aldıklarını belirtse de, hâlâ aracı ve ters giden şeyleri tam olarak anlayamadıklarını itiraf etti.

Takımın araca tam olarak hakim olup olmadığı ve W14'te bu zayıflıkların ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı sorulduğunda Mercedes baş stratejisti James Vowles, "Şu an ve kış arasından sonra bile, W13'ü tam olarak anlayabileceğimizi sanmıyorum."

"Sezon içerisinde bazı inişler ve çıkışlar oldu, araçta anladık sandığımız bazı şeyleri anlayamadık; hâlâ tam olarak açıklayamadığımız noktalar var."

"Ancak ilerleme yönüne, öndekilerle aramızdaki farka ve özellikle yarış hızına bakarsanız, büyük ilerleme kaydettik. Bunu ancak sorunlarınızın nerede olduğunu anlayarak ve bunlar üzerinde takım olarak çalışarak yapabilirsiniz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, gelecek sezon için aracın konseptini değiştirmeye hazır görünüyor.

W13, performansını yalnızca yere yakın olduğunda gösterebiliyordu, ancak bu onu yunuslama problemiyle karşı karşıya bırakıyordu.

Mercedes, geçen hafta sonu gerçekleşen Abu Dabi GP ardından Red Bull ile hâlâ arasında büyük bir performans farkı olduğunun farkında.

Vowles, "Aslında kendimize güveniyoruz çünkü rüzgar tüneli, geliştirme ve performans araçlarımızın rakiplerimizden daha iyi bir noktada olduğunu görüyoruz."

"Yine de bir boşluk var ve Abu Dabi'de bunu gördük. Bunu kış boyunca yakalamamız gerekiyor ve bence bunu yapmak için çok iyi bir sürecimiz ve sistemimiz var."

"Sezon boyunca gördüğünüz bu gelişme kış boyunca da devam edecek ve önümüzdeki yıl çok güçlü bir yerde olacağımızı düşünüyorum."

"Biz başarıya alışmış, kazanmaya alışmış bir takımız, bu sene bu noktada olmamamız bence bizi olumlu yönde etkiledi."

"Bunun bir sonucu olarak çok daha iyi bir konumdayız ve karakterlerimizi ve takımı daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ettiğimizi düşünüyorum."

Frederik Vesti, Mercedes W13 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Oldukça zor bir sezondu, buna hiç şüphe yok. Alıştığımız bir konumda değildik ve bunun sonucunda sürekli ilerlediğimizden emin olmak zorunda kaldık."

"Sezonun başına kıyasla, sezon sonunda ne kadar ilerlediğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum." dedi.

Vowles ayrıca, "Takım her zamankinden daha fazla birbirine yaklaşmak zorundaydı. Bu şartlar altında, bu zor zamanlarda ayrılmak çok kolay ama bizde böyle bir şey olmadı."

"Aynı şekilde pilotlar da her koşulda bir arada çalıştılar ve griddeki en iyi pilot kadrosuna sahip olduğumuzdan eminim. Birbirini zorlayan ama aracı daha iyi hale getirmek için ekip olarak çalışan iki inanılmaz pilotumuz var."

"Hem Brixworth'te hem de Brackley'de ve aynı zamanda pistte, tek bir hedef için birlikte çalışan bir ekibimiz var ve bu hedef artık 'mutlaka kazanmak' değil: Önümüzdeki yıl yarış kazanmaya geri dönebilmemiz için elimizdeki aracı anladığımızdan emin olmak." dedi.