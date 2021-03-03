Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor

Mercedes geleneksel olarak yeni aracını ilk kez Silverstone'da piste çıkarıyor ve ilk kilometrelerini burada tamamlıyordu.

Ancak dünkü lansman etkinliği, takım fabrikasında düzenlendi ve herhangi bir Shakedown etkinliği yoktu.

Neden Mercedes'in bu yıl benzer bir yol tercih etmediği sorulduğunda Mercedes takım patronu Toto Wolff, şakayla karışık olarak, "Silverstone'da her zaman yağmur yağıyor. Bu yüzden soğukta ve yağmur altında çalışma yapmak istemediğimize karar verdik." yanıtını verdi.

Şimdiye kadar Red Bull, Williams ve McLaren yeni araçlarını Silverstone'da piste çıkardılar. AlphaTauri yeni aracını İtalya'da piste çıkarırken, Alfa Romeo ilk sürüşünü İspanya'da tamamladı.

Alpine ilk sürüşünü bugün gerçekleştirecek. Aston Martin'in ne yapacağı ise şimdilik belirsiz görünüyor.

Ferrari yeni aracını piste çıkarmak için Bahreyn'i beklerken, Haas de yeni aracını ilk kez Bahreyn'de kullanacak.

Mercedes de yeni aracını ilk kez Sakhir'de piste çıkarmayı planlıyor.

"Testten sonraki Salı günü, Bahreyn testi ve yarış arasındaki bir çekim günü düzenleyeceğiz. Bu bize daha temsili veriler sağlayacak ve Silverstone'da yaptığımızdan daha iyi bir tablo sunacak."