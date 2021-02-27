Mercedes, W12'ye dair yeni ipuçları paylaştı

Mercedes, 2021 Formula 1 aracının örtüsünü gelecek hafta indirecek ve yeni aracını 2 Mart itibariyle tanıtacak.

Son 7 yılın şampiyonu Mercedes tıpkı geçen yıl olduğu bu yıl da siyah renge sahip olacak.

INEOS ile olan anlaşmadan ötürü araçta kırmızı renge daha fazla yer verilmesi bekleniyor.

Bugün akşam bir fotoğraf paylaşan Mercedes, yeni W12'ye dair bir başka ipucu daha vermiş oldu.

Takımın paylaştığı son ipuçları: