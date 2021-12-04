Mercedes, W12'nin yarış temposundan memnun

Mercedes, cuma günü yumuşak lastiklerden en iyisini çıkarmakta zorlansa da, yarış temposunda Red Bull'a göre çok üstündü.

Özellikle orta lastikte Lewis Hamilton'ın ciddi bir üstünlüğü vardı. Bu nedenle takım, artık tek tur performansına odaklanmış durumda.

Mercedes'in pist üstü şef yarış mühendisi Andrew Shovlin, "Her yeni pistte olduğu gibi, ilk seansın önemli bir kısmını yol tutuş ve lastik davranışları konusunda doğru varsayımları yapıp yapmadığımızı anlamaya ayırdık ve daha sıcak şartlarda aracın iyi şekilde çalışmasını sağladık."

"İkinci seansta, tek tur hızı anlamına çok daha zorlu geçti ve bunun nasıl başa çıkacağımıza dair bazı fikirlerimiz var. Gece boyunca Brackley'deki simülatörümüzde çalışacağız ve birkaç farklı yönü deneyeceğiz."

"Uzun sürüşlerdeki tempomuz rekabetçi görünüyordu. Lewis, Valtteri'den biraz daha mutluydu ve günü araçlarımızda farklı ayarlara sahip şekilde bitirdik. Bu yüzden verilerden çıkarılabilecek bazı ilginç kıyaslamalar var."

"Aracın bu pistte iyi bir potansiyeli var ancak bu gece bazı ayar çalışmaları yapmamız gerekecek." dedi.

Shovlin, aracın genel temposuyla ilgili de şöyle dedi: "Net bir şey söylemek zor ama bence aracın uzun sürüşlerdeki performansından memnun olabiliriz."

"Tek turda ise bu sabah, öğleden sonraya kıyasla daha mutluyduk. Lastiklerden, özellikle de yumuşak lastikte en iyisini çıkarmakta zorlanıyoruz. Yine de bazı fikirlerimiz var. Bu gece buna odaklanacağız."

"Bizim için kalan yarışlar için hedefimiz net: Lewis'in her iki yarışı da kazanması gerekiyor. Hedef anlamında böyle bir netliğe sahip olmamız güzel. Fakat önemli olan pole pozisyonu alabilecek bir araca sahip olmamız. Gece boyunca yapmamız gereken şey bu. Eğer bunu yaparsak, Lewis işi tamamlayabilir. Aynı şeyi Valtteri'ye de verirsek, kesinlikle o da orada olacak."

"Uzun sürüşlerde ise dediğim gibi güçlüyüz ve bu da aracın güçlü bir tempoya sahip olduğunun kanıtı."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images