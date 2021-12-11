Mercedes, W12'nin Abu Dhabi'deki yarış temposundan memnun değil

Mercedes, cuma günkü ikinci antrenman seansında Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ile birlikte zirvede yer almayı başardı. Alman üreticinin sahip olduğu tek tur temposu oldukça iyi görünüyordu.

Ancak yarış hızlarına bakıldığında, durum aynı değildi ve Red Bull'un biraz üstünlüğü var gibi görünüyordu.

Bu durum endişe verici olabilir çünkü tek tur temposu önemli olsa da, son yarışlarda güçlü bir yarış hızına sahip olmanın önemi ortaya çıktı.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, bu durumu kabul etse de kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyor.

Shovlin, günün ardından şöyle dedi: "İlginç bir gün oldu ve ayar çalışmaları yaparken, epeyce mesafe kat ettik."

"Sabah tek tur performansından memnun değildik ama uzun sürüşlerdeki denge gayet iyiydi."

"Öğleden sonra ise tek tur oldukça iyiyken, uzun sürüşler harika değildi ve her iki sürücü de araçtan tamamen memnun değildi."

"Bu geceki temel zorluk, yaptığımız değişikliklerin etkisini anlayıp, kısa ve uzun sürüşler arasındaki doğru dengeyi bulmak."

"Brackley'deki simülatörü, ayar anlamında yapılacak çalışmalardan kaynaklı yoğun bir gece için için hazırlıyoruz fakat bugün sorunları iyi şekilde anladık. Umarım bu gece iyi ilerleme kaydedebiliriz."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images