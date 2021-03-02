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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W12'de jetonları nerede kullandığı konusunda sessiz

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes F1 takımı, 2021 F1 aracı W12'de iki gelişim hakkını nerede kullandığı konusunda şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.

Mercedes, W12'de jetonları nerede kullandığı konusunda sessiz

Son 7 senenin şampiyonu Mercedes, 2021 F1 aracı W12'yi bugün internet üzerinden yayınladığı fotoğraflarla tanıttı. Yeni aracın 12 Mart'ta Bahreyn'de piste çıkması bekleniyor.

Araçta geçen sene ırkçılığa karşı olarak hazırlanan siyah renk tasarımı genel olarak korunurken motor kapağı bölümünde gümüş renk ile AMG logoları vurgulanmış.

2020 ile 2021 arasında mekanik parçaların çoğu dondurulduğu için, takımlar geçen seneki araçların temelini büyük ölçüde bu sene de kullanacaklar. Ancak yine de takımların belli başlı değişiklikler yapabilmeleri için 2 jeton hakkı verilmişti.

Şu ana kadar tanıtım yapan takımlardan bazıları jeton haklarını nerede kullandığını açıklarken Red Bull gibi bazı takımlar açıklamadılar. Örnek olarak McLaren, Mercedes motoruna geçtiği için gelişim haklarını arka tarafta kullandı. Ferrari'nin de aynısını yapmış olduğu biliniyor. AlphaTauri ise ön tarafta kullandı.

Mercedes'in yayınladığı fotoğraflardaki araç büyük ölçüde geçen senekine benziyor ve jeton hakkının nerede kullanıldığı açık bir şekilde görülmüyor. Takımın teknik patronu James Allison da bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.

Allison, "Takımların geçen seneki araçtan taşıdıkları şeyler değişiklik gösterecektir çünkü kurallar aynı şeyleri taşımamız gerektiğini belirtmiyor."

"Şu an için diyebileceğimiz tek kesin şey, herkesin aracında belli bölümler 2020 aracıyla aynı olacak ancak bu bölümler bir araçtan diğerine jeton hakkının kullanıldığı yere göre değişiklik gösterecek."

"Ek olarak, araçta jeton hakkına ihtiyaç olmadan değiştirebileceğimiz parçalar var. Bunlar güç ünitesi, soğutma sistemi, süspansiyon ve tabii ki aerodinamik yüzeyler."

"Jeton haklarımızı kullandık ancak henüz onları nasıl kullandığımızı açıklamayacağız. Bu, zamanla açıklık kazanacak." dedi.

F1, 2021 sezonu öncesinde tek bir test seansına sahip olacak ve o testler 12-14 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleşecek.

Takımlardan bazıları daha az test dönemi nedeniyle endişeli olsa da, Allison geçen seneki araçla benzerlikler olacağı için bu durumu idare edebileceklerini düşünüyor.

Allison, "Gerçek şu ki, karoser altındaki sistemlerin çoğunun aynı olacak olması nedeniyle, araç iyi olursa normalde kış testlerinde kat ettiğimiz mesafeye ihtiyaç duymayacağımız anlamına gelir."

"Bu durumda daha çok performans araştırması yapıp, lastikleri daha iyi öğrenebiliriz. Dayanıklı bir araç hazırlamışsak, testlerdeki üç gün boyunca iyi oluruz."

"Ancak araçta bir ya da daha fazla sistemde sıkıntı varsa, o zaman tüm sene boyunca yakalamak zorunda kalma riskiyle karşı karşıya oluruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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