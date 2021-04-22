Mercedes, W12'de durumu nasıl tersine çevirdi?

Bu süreçte Mercedes'in, 2021'deki kural değişikliklerinin düşük öne eğimli araçları yüksek öne eğimli araçlara göre daha fazla olumsuz etkilediği gerçeğini kabullenmesi gerekiyordu.

Her ne kadar düşük öne eğimli felsefeye sahip Aston Martin'in paketinden maksimumu alamama sıkıntıları devam etse de, Mercedes bu süreçte aracında açık bir şekilde ilerleme kaydetmeyi başardı.

Lewis Hamilton yeni araçlarının biraz "bıçak sırtı" olduğunu söylese de, W12 zaman geçtikçe daha stabil hale geliyor ve Red Bull'a daha fazla yaklaşıyor.

Takım şu ana kadar aracın gelişiminde ve ayarlarsa arka tarafa odaklandı ve bu kapsamda Imola'daki antrenmanlarda iki farklı arka kanat test etti.

Her ikisinin yere basma gücü seviyeleri farklıydı ancak daha da önemlisi farklı destek kollarına (tek ya da çift dikey destek kolları) sahiplerdi.

Bu Mercedes için yeni bir taktik değil. Takım geçen sene de sıralamalarda ve yarışta DRS için hangi tasarımın daha uyumlu olduğunu görmek için bu tür testler yapıyordu.

Takımın arka taraftaki istikrarı iyileştirmek için baktığı şeylerden birisi de difüzör için yeni kaplama tasarımı oldu.

Difüzör kanalları büyük ölçüde geçen seneki tasarımın devamı şeklinde. Takım genel itibariyle difüzör sarkıtlarını 50 mm'lik kural değişimine uyacak şekilde kısaltmıştı.

Ancak Imola yarışında Mercedes yeşil renk ile gösterilen ikinci sarkıt kanadı değiştirdi. Bahreyn yarışında L şeklinde bir tasarım varken, Imola'da düz bir tasarım kullanıldı.

Mercedes W12 difüzör kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu arada, difüzör geçiş bölgesinin yüzey kaplamasının da, muhtemelen hava akışını orada tutmak ve difüzörün orta bölümünün performansını stabilize etmek amacıyla, sezonun ikinci yarışı için modifiye edildiği görülüyor.

Mercedes AMG F1 W12 difüzör kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull 2021 burun güncellemesi

Red Bull, geçen sezonun ilk bölümünü uzun süre korelasyon sorunlarıyla geçirmişti. Takım, araçta güncelleme yaptıkça gerçek dünya performanslarının aslında simülasyon araçlarındaki verilerle uyumlu olmadığını fark etti.

Takımın o dönemde yaptığı değişikliklerin başında burun tasarımı yer alıyordu. İnce buruna geçen takım, artık neredeyse geleneksel hale gelen burun altı pelerin hava yönlendirici kanadı kullanmaya başlamıştı.

O dönemde takım burnun ve ön kanadın kalan kısmında değişiklik yapmasa da dar ve geniş burun bağlantıları arasında gidip geldi.

Red Bull Racing RB16B ön kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu sezon öncesinde Red Bull'un gelişim haklarını aracın arkasında kullanması nedeniyle aracın önünde değişiklik yapmadığını düşünebilirsiniz ancak ön tarafta burunda ve pelerin kısmında büyük değişiklikler yapıldı.

Burun araca takıldığında, pelerin kısmı şasinin altına tam olarak yerleştiriliyor. Yeni tasarım daha önce hava akışının doldurmak için sıkıntı yaşanan bu bölümdeki boşluğun bir kısmını dolduruyor.

Red Bull Racing RB16B burun kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Z şeklindeki tabanlar

Kural değişiklikleri olduğunda, sorunları aşmak için takımların farklı teknik çözümler kullandıklarını görüyoruz. Bu sene de benzer şekilde değişen taban kuralları sonucunda iki farklı tasarım felsefesi ortaya çıktı.

Takımların bir bölümü, yeni kurallarda tam olarak ifade edildiği gibi tabanın arka kısmını üçgen şeklinde geriye doğru kırparken, bir bölümü ise tabanın orta kısmında kullanabilecekleri alanı kırparak Z şekli verdiler.

Testlerde 10 takımın 6'sında klasik tasarım varken, 4'ünde daha komplike olan Z şeklinde tasarım vardı. İlk yarışta Alpine'in, Imola'da ise Williams ve Ferrari'nin Z tasarıma geçmesinin ardından bu oran 7-3 Z kesikli tabanın lehine oldu.

Ferrari SF21 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, Z şeklinde kesikli tabana geçmesinin ardından bölgedeki 3 kanatçığı, en azından kısa vadede, kaldırmış durumda. Ancak Z şeklinin verildiği bölgeye kırmızı ok ile gösterilen büyük kaplama eklenmiş.

Bu birleşik kaplama düzenlemesi tüm takımlar tarafından kullanılıyor. Bazıları tabanın üst yüzeyindeki hava akışının yönünü etkileyerek onu dışarıya doğru zorlayacak şekilde kaplamayı daha kısa bölümlere (daha çok kanatçıklar gibi) ayırıyor.

Tabanın o kısmının Z şeklinde kesilmesi sonucu, tabanın kalan bölümü aracın merkez çizgisine paralel bir şekilde geriye doğru uzuyor. Bu sayede aerodinamistler tabanın arka bölümünde bir önceki kurallara göre çalışma yapabiliyorlar.

Tabii ki bu tasarım için takımlar, kullanabilecekleri taban alanından feragat ediyorlar ancak o taban alanı hava akımını ve basınç dağılımını yanlış bir şekilde yönlendiriyorsa, onun da faydası olmuyor.

Tabanın sidepodun yanına denk gelen kısmına eklenen kanatlar ve kanatçıklarla, geçen sene o bölümde yer alan ancak bu sene yasaklanan kanallardan kaybedilen performansın telafi edilmesi hedefleniyor.

AlphaTauri AT02 taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

İlginç bir şekilde Ferrari, Z şeklinde kesikli tabanı hazırladığında orta bölümdeki kanatçıkları kaldırırken, ikinci yarışta bu tabanı kullanmaya başlayan bir diğer takım bunu yapmadı.

Bu durum, takımların Z şeklindeki kesik bölümü ne kadar farklı yorumladıklarını gösteriyor. Z şeklindeki kesiklerin şekli, boyutu ve uzunluğu her araçta farklı seviyede.

Ferrari gibi Imola'da bu tasarıma geçiş yapan Williams, yine de tabanda aerodinamik etkileri nedeniyle dışa doğru kıvrımlı kanatçıklara ihtiyaç duydu.

Williams ayrıca kesiğin olduğu yerde kaplama kullandı ancak onu 3 parça kanatçık haline dönüştürdü.

Williams FW43B taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Genel tasarımlar benzer olsa da, takımların Z şeklindeki kesiği hazırlama ve tabanın bu bölümünde kullandıkları araçlar arasında farklılıklar var. Aşağıdaki resimde sarı renk ile çizdiğimiz bölümde, takımların yaklaşımlarının ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz.

Bazı takımların tabanlarının ön kısmında daha uzun kırpılmış bölüm varken, bazılarının orta kısmı daha fazla kırpılmış, bazılarının ise arka tarafı daha fazla kırpılmış durumda.

Genel olarak baktığımızda, Z şeklindeki tabanlar bu senenin öne çıkan tasarımları oldular. Henüz bu tasarımı kullanmayan diğer 3 takım da muhtemelen önümüzdeki yarışlarda performanslarını iyileştirmek için buna benzer tasarıma geçiş yapacaktır.

Taban kıyaslaması Fotoğraf: Uncredited