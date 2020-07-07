Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”

Takım, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton’ın Red Bull Ring’de yaşadığı sorunlara hâlâ çözüm ararken, bunun doğrudan vites kutusunun mekanik tarafı ile ilgili olmadığı ortaya çıktı.

Bunun yerine, W11’in iç bileşenleri ve kerblerin sebep olduğu titreşimlerin araçta sorunlar oluşturduğu anlaşıldı.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrev Shovlin, Avusturya’daki vites kutusu sorunlarının yarışta tek seferlik olmadığını ve takımın ilk yarış hafta sonu boyunca bununla uğraştığını söyledi.

Shovlin, “Cuma günü, seansların birinin sonunda Valtteri bir sorun yaşadığında bunu fark ettik. Bu, bir sorunumuz olduğunun ilk işaretiydi.”

“Cumartesi günü boyunca da tekrar eden sorunlar yaşadık. Ve yarışta da bunu bekliyorduk. Çünkü bu, aracın bir özelliği gibi gözüküyor.”

“Yani şu anda, eğer aracı bir araya getirip piste sürersek bu sorun bir noktada ortaya çıkacak. Asıl soru, ne zaman ortaya çıkacağı.” dedi.

Shovlin, araç sistemleri içerisindeki bir elektriksel etki birikiminin sorunlara yol açtığını, bu durumun da vites kutusuna ve sensörlere etki ettiğini açıkladı.

Shovlin, “Bu, kendi kendine ortaya çıkan bir şey değil. Bu, temelde bir elektrik gürültüsü birikimi.”

“Bu, çeşitli sistemlere müdahale etmeye başlıyor. Valtteri’nin aracında bu sorunu yarışın yarısı civarında gördük. Bu, Lewis’in aracında gittikçe kötüleşti ve daha sonra ortaya çıktı.”

“Ancak bu, daha sonra birçok şeyi etkileyen bir elektrik gürültüsü.” şeklinde konuştu.

Mercedes bu sorunu en aza indirmek için bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Styrian GP için araçta ne gibi değişiklikler yapabileceğini araştırıyor.

Değişiklikler, vites kutusunda bazı düzenlemeler gerektirebilecek olsa da tamamen yeni bir vites kutusu tasarımına gerek olmadığı anlaşıldı.