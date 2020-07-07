Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”

paylaşım
yorumlar
Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Tem 2020 12:54

Mercedes, yeni aracı W11’de tekrarlanan vites kutusu sorunlarının mevcut araç konfigürasyonuyla beraber kaçınılmaz olacağını düşünüyor.

Takım, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton’ın Red Bull Ring’de yaşadığı sorunlara hâlâ çözüm ararken, bunun doğrudan vites kutusunun mekanik tarafı ile ilgili olmadığı ortaya çıktı.

Bunun yerine, W11’in iç bileşenleri ve kerblerin sebep olduğu titreşimlerin araçta sorunlar oluşturduğu anlaşıldı.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrev Shovlin, Avusturya’daki vites kutusu sorunlarının yarışta tek seferlik olmadığını ve takımın ilk yarış hafta sonu boyunca bununla uğraştığını söyledi.

Shovlin, “Cuma günü, seansların birinin sonunda Valtteri bir sorun yaşadığında bunu fark ettik. Bu, bir sorunumuz olduğunun ilk işaretiydi.”

“Cumartesi günü boyunca da tekrar eden sorunlar yaşadık. Ve yarışta da bunu bekliyorduk. Çünkü bu, aracın bir özelliği gibi gözüküyor.”

“Yani şu anda, eğer aracı bir araya getirip piste sürersek bu sorun bir noktada ortaya çıkacak. Asıl soru, ne zaman ortaya çıkacağı.” dedi.

İlgili haberler:

Shovlin, araç sistemleri içerisindeki bir elektriksel etki birikiminin sorunlara yol açtığını, bu durumun da vites kutusuna ve sensörlere etki ettiğini açıkladı.

Shovlin, “Bu, kendi kendine ortaya çıkan bir şey değil. Bu, temelde bir elektrik gürültüsü birikimi.”

“Bu, çeşitli sistemlere müdahale etmeye başlıyor. Valtteri’nin aracında bu sorunu yarışın yarısı civarında gördük. Bu, Lewis’in aracında gittikçe kötüleşti ve daha sonra ortaya çıktı.”

“Ancak bu, daha sonra birçok şeyi etkileyen bir elektrik gürültüsü.” şeklinde konuştu.

Mercedes bu sorunu en aza indirmek için bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Styrian GP için araçta ne gibi değişiklikler yapabileceğini araştırıyor.

Değişiklikler, vites kutusunda bazı düzenlemeler gerektirebilecek olsa da tamamen yeni bir vites kutusu tasarımına gerek olmadığı anlaşıldı.

 
Sonraki haber
Cowell, Aston Martin'e mi geçiyor?

Önceki haber

Cowell, Aston Martin'e mi geçiyor?

Sonraki haber

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

trending Bugün

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"
Formula 1 / Formula 1
35dk

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”
Formula 1 / Formula 1
1s

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”

Eski F1 pilotları, Vettel'i eleştirdi
Formula 1 / Formula 1

Eski F1 pilotları, Vettel'i eleştirdi

Vettel, Binotto'yu yalanladı: "Ferrari'nin kararı COVID-19'la ilgili değildi"
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Binotto'yu yalanladı: "Ferrari'nin kararı COVID-19'la ilgili değildi"

Hamilton: "Albon'la aramızda düşmanlık yok"
Formula 1 / Formula 1

Hamilton: "Albon'la aramızda düşmanlık yok"

"Alonso, Renault anlaşmasıyla yıllık 10 ila 12 milyon euro kazanacak"
Formula 1 / Formula 1

"Alonso, Renault anlaşmasıyla yıllık 10 ila 12 milyon euro kazanacak"

Cowell, Aston Martin'e mi geçiyor?
Formula 1 / Formula 1
2s

Cowell, Aston Martin'e mi geçiyor?

Villeneuve: "Ferrari, Sainz ile yeni Barrichello istiyor"
Formula 1 / Formula 1

Villeneuve: "Ferrari, Sainz ile yeni Barrichello istiyor"

Son Haberler

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"
Formula 1 / Formula 1
35dk

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”
Formula 1 / Formula 1
1s

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”

Cowell, Aston Martin'e mi geçiyor?
Formula 1 / Formula 1
2s

Cowell, Aston Martin'e mi geçiyor?

Haas, sorunlara rağmen soğutma konusunda “gereksiz risk” almamış
Formula 1 / Formula 1
3s

Haas, sorunlara rağmen soğutma konusunda “gereksiz risk” almamış

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

35dk
2
Formula 1

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”

1s
3
Formula 1

Vettel, Binotto'yu yalanladı: "Ferrari'nin kararı COVID-19'la ilgili değildi"

4
Formula 1

Eski F1 pilotları, Vettel'i eleştirdi

5
Formula 1

"Alonso, Renault anlaşmasıyla yıllık 10 ila 12 milyon euro kazanacak"

Son Videolar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Son Haberler

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"
F1

Vettel: "SF1000, pazar günü tanınmaz haldeydi"

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”
F1

Mercedes: “W11’in tasarımı, vites kutusu sorununu tetikliyor”

Cowell, Aston Martin'e mi geçiyor?
F1

Cowell, Aston Martin'e mi geçiyor?

Haas, sorunlara rağmen soğutma konusunda “gereksiz risk” almamış
F1

Haas, sorunlara rağmen soğutma konusunda “gereksiz risk” almamış

Mercedes CEO'su, Wolff ile anlaşmazlık iddialarını yalanladı
F1

Mercedes CEO'su, Wolff ile anlaşmazlık iddialarını yalanladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.