Mercedes, W11'in sıcak havadaki performansından emin değil

Steiermark ve Macaristan GP'leri beklenenden daha serin geçmişti. Allison, aracın yüksek sıcaklıklarda lastiği aynı şekilde kullanıp kullanamayacağını bilmediklerini söyledi.

DAS sistemine sahip olan W11, şu ana kadar lastiklerini çok verimli bir şekilde kullanmayı başardı.

Allison, "İki yarışta pistin oldukça serin olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Şu ana kadar ilk yarış biraz sıcaktı. O yarışta diğerlerine göre daha az güçlüydük."

"Bu yüzden biz de pist çok sıcak olduğunda ne kadar hızlı olabileceğimizi görmek istiyorum. Sezonun ilk yarışlarında şanslıydık. Bakalım sıcak koşullarda aynı performansı göstermeye devam edebilecek miyiz?" dedi.

Allison, şu ana kadar yarışları %100 bitirme istatistiğine sahip olsalar da dayanıklılık sorunlarının ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Allison, "Senenin ilk yarış hafta sonunda bizimle oturanlar, o aşamada eğlenmediğimizi görmüştür. Hepimizin aracın dayanıklılığından ve tek bir yarışı tamamlayıp tamamlamayacağımızdan endişeli olduğumuzu görmüş olmalı."

"Griddeki her bir aracın üstünde Damokles'in kılıcı vardı. Oldukça güçlü bir ürüne, bizimki gibi pilot ve araç kombinasyonuna sahip olsak dahi, milyarlarca sıkıntının olabileceğinin farkındayız."

"Araçların ne kadar geliştirilmesi gerektiği konusunda herkes farklı görüşe sahip olabilir. Hem teknik, hem de sportif açıdan çok büyük kural değişikliklerine doğru ilerliyoruz."

"Bu yüzden, bu sene yapmaya karar verdiğiniz şeyler, gelecek sene ve sonrasını da belirleyecek. Ve tam olarak takım içerisinde vereceğimiz kararlar, şampiyonanın ikinci yarısındaki kaderimizi de etkileyecek. Belki diğerleri farklı kararlar alabilir." dedi.

Allison ayrıca rakip takımların durumu düzeltme fırsatına sahip olacaklarını düşünüyor. Allison, "Birkaç yarıştır sıralamalarda çok güçlü görünüyoruz. Yarış günü ise daha zordu. Yarıştaki fark sıralamalarla aynı olmuyor."

"Bu sene genel performans olarak geçen seneye göre bir tık daha iyiyiz. Ancak bu daha çok bizim büyük şeyler yapmamızdan ziyade, rakiplerimizin zor zaman geçirmeleriyle alakalı."

"Bu açıdan şu anda büyük gibi görünen fark, sorunlu şey çözüldüğünde çok hızlı bir şekilde kapanabilir. Red Bull'da böyle bir durum varsa, aradaki fark bir anda kapanabilir." dedi.