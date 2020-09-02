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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı

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Mercedes, W11'in arka kanadının esnediği iddialarını yalanladı
Ekleyen:
, Editör

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, Mercedes W11'in arka kanadının fazla esnediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Mercedes bu yıla harika başladı ve ilk yedi yarışta altı galibiyet almayı başardı. Takım şu anda hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında ilk sırada yer alıyorlar.

İspanya GP'nin ardından Mercedes W11'in arka kanadının fazla esnediği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Mercedes zaten teknik sırlarını Racing Point'le paylaştığı iddiasıyla suçlanıyor ve Alman ekibin 2020 aracının arka kanadının yüksek süratlerde esnediği iddiası, kısa süre içerisinde dilden dile dolaşmaya başladı.

Ancak Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, Motorsport-Total'e verdiği demeçte bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Wolff, "Esnek bir arka kanadımız yok."

"Ne tür fotoğraflar gördüklerini bilmiyorum ama gri alanların yanına bile yaklaşmamaya çalışıyoruz. Özellikle de esnek parçalar konusunda."

"Belki de başka bir yere bakmaları gerekiyor." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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