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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W11'de başka agresif çözümler olduğunu açığa çıkardı

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Mercedes, W11'de başka agresif çözümler olduğunu açığa çıkardı
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
23 Şub 2020 18:58

Mercedes takımı, bugünkü videosuyla 2020 F1 aracı W11'de daha birçok agresif tasarım olduğunu, bunlardan birisinin arka süspansiyonlar olduğunu açığa çıkardı.

Mercedes sezon öncesi testlerin ilk haftasında çift eksenli direksiyon sistemi (DAS) ile dikkatleri üzerine çekse de, aslında aracın birçok yerinde ilginç fikirlere sahipti.

Bugün Mercedes tarafından yayınlanan videoda takımın teknik patronu James Allison, geçen seneyi iyi bir seviyede tamamlamalarına rağmen evrimden ziyade devrim niteliğinde değişiklikler yaptıklarını söyledi.

 

 

Allison, "Bizim için çekici olan şey, geçen sezonu gerçekten güçlü tamamlamamızın ardından, mevcut aracı parlatmaya devam etmekti. O aracı daha hızlı yapmak için çok fazla fırsatımız vardı."

"Muhafazakar yaklaşım bizim için çok çekiciydi. Ancak günün sonunda bunun yeterli olmayacağına karar verdik. Rakiplerimizin nefesini ensemizde hissediyorduk. Onların açlığını biliyoruz ve bu araçta etkileyici bir şeyler yapmazsak, bizi geçip geride bırakacaklarını biliyoruz."

"Bu yüzden agresif bir araç yapmaya karar verdik. Kurallarda bir değişiklik olmasa da, aracın her bir yerine dokunarak onu daha iyi hale getirip getiremeyeceğimize bakmak istedik." dedi.

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Allison, daha aerodinamik hale getirdikleri ön süspansiyon dışında sidepodlar ve arka süspansiyon dahil yüzlerce şeyi değiştirdiklerini söyledi.

Allison, "Tüm detayları göremeyeceksiniz ancak bu araçtaki arka süspansiyonun çok ileri seviyede maceracı bir adım olduğunu söylemem gerek. Onu daha geriye konumlandırdık, özellikle de alt arka kolu çok geriye koyduk. Orada yeni bir geometri var. Bu yeni geometri bize aerodinamik fırsatlar veriyor, daha fazla yere basma gücü üretmemizi sağlıyor." dedi.

Yeni aracı 2019 aracıyla kıyaslayan Allison, "Yere basma gücü açısından çok ileride bir araç var."

"Gelişim aralığı çok yüksek bir aracımız var. Geçen sene zaten çok iyi olan bir araca karşı daha iyi bir araç var. 2020 sezonu boyunca çok güçlü bir şekilde gelişmeye fırsat verecek kadar verimli bir temele sahip araca sahip olduğumuzu umuyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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