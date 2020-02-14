Mercedes W11 ilk kez piste çıktı
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Mercedes, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı W11’i Silverstone’da piste çıkardı.
Mercedes, 2020 sezonunda mücadele edeceği aracı bugün paylaştığı resimlerle tanıttı.
Alman üretici, 2020 aracıyla ilk kez Silverstone’da reklam çekimi kapsamında piste çıktı. Direksiyon başına ise Valtteri Bottas geçti.
Reklam çekimi kapsamında Mercedes, pistte en fazla 100km mesafe tamamlayabilecek.
Takım böylece, resmi sezon öncesi testlerinden önce aracın mevcut durumunu değerlendirebilecek.
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Liste
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11
1/8
Fotoğraf: Mercedes AMG
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11
2/8
Fotoğraf: Mercedes AMG
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11
3/8
Fotoğraf: Mercedes AMG
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11
4/8
Fotoğraf: Mercedes AMG
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11
5/8
Fotoğraf: Mercedes AMG
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
6/8
Fotoğraf: Mercedes AMG
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
7/8
Fotoğraf: Mercedes AMG
Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Motor Sporları Direktörü
8/8
Fotoğraf: Mercedes AMG
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Mercedes W11 ilk kez piste çıktı
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