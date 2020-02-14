Mercedes, W11 ile soğutma problemlerini nasıl ortadan kaldırdı?

Geçen senenin aracı W10, radyatör kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı takımın sezon boyunca tam olarak tanımlayamadığı soğutma problemlerine sahipti.

Araçtaki bu zaaf Avusturya GP'sinde özellikle göze çarptı, havanın çok sıcak olmasıyla beraber aracın genel performansı yara aldı.

Teknik direktör James Allison durum hakkında şunları söyledi: "Soğutma paketini geliştirdik. Ön yüz bölgesini artırdık, ki bu araçta daha çok radyatör alanı olması anlamına geliyor ve sezon ortasında pek çok ceza almadan bunu yapmak çok zor bir şey."

"Ancak sezon geçişlerinde bunu yapabilirsiniz ve ağırlık değişimi dışında size pek problem yaratmayacaktır."

"Aynı zamanda HPP'nin (Mercedes'in Yüksek Performanslı Motor departmanı) ortaya koyduğu bir gelişimden biz de yararlandık. Onlar motorun çalışma sıcaklığını artırdılar bu da bizim soğutma problemimizi ortadan kaldırdı çünkü sıvı ne kadar sıcak olursa soğutmak için o kadar az radyatöre ihtiyaç duyarsınız."

HPP motor patronu Andy Cowell bu gelişimin geçen sene başladığını, -Avusturya'dan bile önce- ancak takımın 2020'de ekstra bir adım attığını söyledi.

"Geçen yılın başında, aracımızdaki soğutma kapasitesi yetersizdi, bu da bazı yarışlarda zorlanmamıza neden oldu. İlk iki yarışta yeterli soğutma kapasitesine sahip olmadığımız belirli olmuştu, biz de güç ünitesini daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırmak için çalışmalara başladık."

"Avusturya'ya kadar su sıcaklığını 4 dereceye kadar artırdık ki bu durum Spielberg yarışında daha çok zorlanmamızı engelledi, ancak hala takım için acı verici bir hafta sonuydu."

"Ondan beri bu gelişime devam ettik, bu yüzden şu anda şasi soğutma sistemi tarafından soğutulması gereken genel ısı atımını korumaya çalışıyoruz."

"Bu sene için güç ünitesinde özellikle tüm soğutma sıvılarının daha yüksek ısıda çalışmasına odaklanmış durumdayız. Bu durum yarıştığımız sıcaklıkla soğutucu sıvı arasındaki dereceyi artırıyor, bu da soğutma sisteminin daha iyi çalışmasına yol açıyor."

"Ancak bu zor bir görev çünkü motorumuzun büyük kısımları alüminyumdan yapılma ve çalıştığımız sıcaklıklar, bu parçaların hızla eskimesini sağladığı anlamına geliyor."

"Bu durumu güç ünitesinin 8 yarışlık döngüsünde kontrol etmek çok zor bir mühendislik görevi, ancak bizim başarmak istediğimiz de tam anlamıyla bu."

Cowell, takımın motor tarafının şasi tarafına yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

"Güç ünitesi mühendisleri olarak sadece krank mili gücüne odaklanmıyoruz, aynı zamanda motorun birleşimine ve aerodinamistlerin yükünü ortadan kaldırmaya da önem veriyoruz, böylece onlar asıl konsantrasyonlarını aracı virajda yere sabit bir şekilde tutunacak şekilde ayarlamaya verebilsinler."

Mercedes aynı zamanda 2019'da yaşadıkları bazı sorunlar sonrası, her ne kadar şampiyon Lewis Hamilton sezonu ceza almadan bitirmiş olsa da, dayanıklılığa da odaklanmış.

"Lewis'in kullandığı donanımın dayanıklılığı konusunda çok mutlu ve gururluyuz." diyen Cowell ekledi: "Ancak diğer sürücülerin yaşadığı kısa ömür sorunları konusunda üzüldük ve bunlara da konsantre olmaya başladık."

"An itibariyle sorunların neden olduğunu inceliyoruz, yaşadığımız kalite sorunlarını ve bu sorunların temel nedenine dayanarak sağlam parçalara sahip olduğumuzdan emin olmak için çok çalışıyoruz.

"22 yarış olması demek, bir güç ünitesinin 8 yarış boyunca kullanılması demek. Böylece parçaların tamamlaması gereken döngü uzadı, bu da dayanıklılığa daha büyük bir vurgu yapıyor."