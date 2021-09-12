Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

F1, 2026'da spora girmesi planlanan yeni motor kurallarıyla alakalı bugün önemli bir toplantı yapacak.

Mevcut üreticiler motorları daha basit, daha çevreci ve düşük bütçeli yapma konusunda istekliler. Bu şekilde başka üreticilerin de spora gelmesi bekleniyor.

İlgili taraflardan birisi, Audi ve Porsche markalarıyla F1'e girmeyi değerlendiren VW Grubu. Temmuz ayında Avusturya'da gerçekleştirilen son toplantıda VW Grubu da yer almıştı.

Mevcut güç ünitelerini basitleştirmek için, turboda enerji depolayıp geri dönüştürmeye yarayan MGU-H parçasının kaldırılması konusunda baskı var.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, gelecek güç ünitelerinde MGU-H'yi kaldırma planları olduğunu doğruladı ve Mercedes'in VW'nin seriye girmesine yardımcı olmak için buna destek verdiğini söyledi.

Ancak Wolff, tarafların hemfikir olması gereken daha farklı alanlar olduğunu kabul etti.

Wolff, "Diğer birçok konuda anlaşmaya varırsa, MGU-H düşürülecek."

"Başkasının adına konuşamam ancak bu, Mercedes olarak Volkswagen Grubu'nun spora girişine yardımcı olmak için kabul ettiğimiz bir uzlaşma."

"Ancak uzlaşma bulunması gereken daha birçok farklı yer var."

"Bir uzlaşma bulunamıyorsa, o zaman muhtemelen yönetime geri döneceğiz ve FIA ve FOM'un ortaya çıkaracağı bir 2026 kurallarına sahip olacağız." dedi.

F1, Honda'nın 2021 sonunda F1'den ayrılma kararı almasının ardından gelecekte serideki üretici sayısını arttırmak istiyor.

Red Bull gelecek sene için Honda'nın güç ünitesi projesini devralıp Red Bull Powertrains adlı şirketi aracılığıyla motorlarını hazırlayacak olsa da tam üretici olarak Mercedes, Renault ve Ferrari kalmış olacak.

Yeni motorların daha çevreci olması için sürdürülebilir yakıtlar gelecekte büyük paya sahip olacak.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, gelecek motor kuralları döneminde F1'in sıfırdan bir başlangıç yapması gerektiğini, bu sayede yeni üreticilerin gelebileceğini söylemişti.

Horner, "Spora yeni gelen bir üreticinin de motorlarda yeni bir sayfa açmak isteyeceğini düşünüyorum."

"Bu motorlara yatırım yapmış motor tedarikçilerinin bazı şeyleri yeni motorlara taşımak istemesini anlayabiliyorum ancak bu motorlar çok pahalı ve şu ana kadar maliyeti nasıl azaltacağımız konusunda bir uzlaşmaya varamadık."

"Bu sebeple bir bütçe sınırı uygulamak kadar kolay bir şey olmayacağını düşünüyorum çünkü özellikle de Formula 1'de bir otomobil üreticisine ait bir takımsanız veya motor üreticisiyseniz, motor tarafında neler olduğunu takip etmek çok daha zor oluyor."

"Spor için doğru olacak bir motor üretmemiz gerek. Elbette bu sadece motorla alakalı değil, bu motorun bu tip verimlilik seviyelerine ulaşması için az hava sürtünmesi üreten bir şasiye entegre edilmesi gerekecek."

"Bu yüzden 2026 için temiz bir sayfa açmamı gerek, benim için gidilmesi gereken doğru yol bu." demişti.