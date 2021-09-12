Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Canlı anlatım: İtalya GP Sonraki / Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!
Formula 1 Haberler

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes, Volkswagen Grubu'nun gelecek motor kuralları döneminde Formula 1'e girmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak baktığını açıkladı.

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

F1, 2026'da spora girmesi planlanan yeni motor kurallarıyla alakalı bugün önemli bir toplantı yapacak.

Mevcut üreticiler motorları daha basit, daha çevreci ve düşük bütçeli yapma konusunda istekliler. Bu şekilde başka üreticilerin de spora gelmesi bekleniyor.

İlgili taraflardan birisi, Audi ve Porsche markalarıyla F1'e girmeyi değerlendiren VW Grubu. Temmuz ayında Avusturya'da gerçekleştirilen son toplantıda VW Grubu da yer almıştı.

Mevcut güç ünitelerini basitleştirmek için, turboda enerji depolayıp geri dönüştürmeye yarayan MGU-H parçasının kaldırılması konusunda baskı var.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, gelecek güç ünitelerinde MGU-H'yi kaldırma planları olduğunu doğruladı ve Mercedes'in VW'nin seriye girmesine yardımcı olmak için buna destek verdiğini söyledi.

Ancak Wolff, tarafların hemfikir olması gereken daha farklı alanlar olduğunu kabul etti.

Wolff, "Diğer birçok konuda anlaşmaya varırsa, MGU-H düşürülecek."

"Başkasının adına konuşamam ancak bu, Mercedes olarak Volkswagen Grubu'nun spora girişine yardımcı olmak için kabul ettiğimiz bir uzlaşma."

"Ancak uzlaşma bulunması gereken daha birçok farklı yer var."

"Bir uzlaşma bulunamıyorsa, o zaman muhtemelen yönetime geri döneceğiz ve FIA ve FOM'un ortaya çıkaracağı bir 2026 kurallarına sahip olacağız." dedi.

F1, Honda'nın 2021 sonunda F1'den ayrılma kararı almasının ardından gelecekte serideki üretici sayısını arttırmak istiyor.

Red Bull gelecek sene için Honda'nın güç ünitesi projesini devralıp Red Bull Powertrains adlı şirketi aracılığıyla motorlarını hazırlayacak olsa da tam üretici olarak Mercedes, Renault ve Ferrari kalmış olacak.

Yeni motorların daha çevreci olması için sürdürülebilir yakıtlar gelecekte büyük paya sahip olacak.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, gelecek motor kuralları döneminde F1'in sıfırdan bir başlangıç yapması gerektiğini, bu sayede yeni üreticilerin gelebileceğini söylemişti.

Horner, "Spora yeni gelen bir üreticinin de motorlarda yeni bir sayfa açmak isteyeceğini düşünüyorum."

"Bu motorlara yatırım yapmış motor tedarikçilerinin bazı şeyleri yeni motorlara taşımak istemesini anlayabiliyorum ancak bu motorlar çok pahalı ve şu ana kadar maliyeti nasıl azaltacağımız konusunda bir uzlaşmaya varamadık."

"Bu sebeple bir bütçe sınırı uygulamak kadar kolay bir şey olmayacağını düşünüyorum çünkü özellikle de Formula 1'de bir otomobil üreticisine ait bir takımsanız veya motor üreticisiyseniz, motor tarafında neler olduğunu takip etmek çok daha zor oluyor."

"Spor için doğru olacak bir motor üretmemiz gerek. Elbette bu sadece motorla alakalı değil, bu motorun bu tip verimlilik seviyelerine ulaşması için az hava sürtünmesi üreten bir şasiye entegre edilmesi gerekecek." 

"Bu yüzden 2026 için temiz bir sayfa açmamı gerek, benim için gidilmesi gereken doğru yol bu." demişti.

paylaşım
yorumlar
Canlı anlatım: İtalya GP

Önceki haber

Canlı anlatım: İtalya GP

Sonraki haber

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP: Şampiyonluk mücadelesinde Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

15 dk
2
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
3
Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

23 s
4
Formula 1

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

26 Haz 2016
5
Formula 1

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

7 s
Son Haberler
Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!
F1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

15dk
Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor
F1

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

48dk
Canlı anlatım: İtalya GP
F1

Canlı anlatım: İtalya GP

1 s
Verstappen: "Umarım Hamilton'ın söylediği gibi rahat kazanırım"
F1

Verstappen: "Umarım Hamilton'ın söylediği gibi rahat kazanırım"

1 s
Ricciardo: "McLaren galibiyet alarak ortalığı sallayabilir"
F1

Ricciardo: "McLaren galibiyet alarak ortalığı sallayabilir"

1 s
Son Videolar
F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
20 s

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar! İtalya GP
Formula 1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

Euroformula Open Avusturya: Cem Bölükbaşı 2. yarışta 2. oldu!
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Avusturya: Cem Bölükbaşı 2. yarışta 2. oldu!

Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor İtalya GP
Formula 1

Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP: Şampiyonluk mücadelesinde Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Şampiyonluk mücadelesinde Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi
Formula 1 Formula 1

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

Ferrari, Leclerc'in motorunu bir kez daha değiştirdi!
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Leclerc'in motorunu bir kez daha değiştirdi!

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Son Haberler

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!
Formula 1 Formula 1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

Canlı anlatım: İtalya GP
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: İtalya GP

Verstappen: "Umarım Hamilton'ın söylediği gibi rahat kazanırım"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Umarım Hamilton'ın söylediği gibi rahat kazanırım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.