Mercedes, Vowles'un yeri için "doğrudan bir isim" aramıyor

Vowles, cuma günü Williams'ın yeni takım patronu olarak açıklandı ve böylelikle Mercedes'teki uzun ve başarılı kariyerine son noktayı koymuş oldu.

Mercedes uzun süredir Vowles'la çalışıyordu ancak geçen yılın ortasında, mevcut görevini kısmen daha geri plan bir rolle değiştirdi. Bir bakıma yaklaşımında geçmişe kıyasla zaten bir değişiklik yaşanmıştı.

Vowles'un kariyer gelişimine yardımcı olmak amacıyla Mercedes, strateji kararlarına doğrudan katılımını durdurup, kendisine genç sürücü programı ve sözleşmeler gibi alanlarda yeni sorumluluklar verdi.

Bu değişikliklerin ardından strateji kararlarını Mercedes'teki yeni ekip almaya başladı ve Vowles sadece takip görevinde oldu.

Cuma günü düzenlenen medya brifinginde konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff şunları söyledi: "Ardında herhangi bir boşluk bırakmadı, çünkü yıllardır bu alanda bir halef planlaması yapıyorduk."

"James'e çok güveniyorduk ve birkaç yıl önce, bir gün Mercedes içinde ya da dışında başka bir şey yapmaya karar verirse, nasıl devam edeceğimizi tartıştık. James bunu ayarlama konusunda çok iyiydi."

"Stratejistlerden oluşan son derece yetenekli bir ekibimiz var. Bazıları çok kıdemli, her zaman ön plana çıkmayan ve bazıları organizasyon içinde yetişmiş dokuz kişi var."

"Son altı ayda her şeyi kendi başlarına götürdüler ve ondan önce de James'in gözetimi altındaydılar. Dolayısıyla ileriye dönük yapı konusunda kendimi çok rahat hissediyorum. Birdenbire büyük bir zayıflık oluşmuş gibi bir durum yok."

Strateji ekibi halihazırda yerine oturduğu için, Mercedes'in sadece Vowles'un diğer görevlerini başka isimlere dağıtması gerekiyor.

James Vowles, Motorsport Strategy Director, Mercedes AMG F1 and Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images