Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı

paylaşım
yorumlar
Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Tem 2020 17:13

Takım patronu Toto Wolff'a göre Mercedes, vites kutusu sorunlarını çözmek adına Steiermark Grand Prix'sinde sağlam bir adım atmayı başardı.

Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, geçen Pazar günü Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışta vites kutusu problemleriyle boğuştular ve bu yüzden kerbleri istedikleri kadar kullanamadılar.

Mercedes, aynı pistteki ikinci yarış hafta sonundan önce sorunları çözmek için önlemler almaya çalışırken, takım yarış öncesinde endişeliydi.

Ancak Hamilton ve Bottas, aynı sorunları yaşamadılar ve Mercedes'e dubleyi getirdiler. 

Toto Wolff, "Bugün hiç endişemiz yoktu. Simon'a [Cole] düzenli olarak sistemlerimizin iyi olup olmadığını soruyordum, çünkü geçen hafta sonu korkutucuydu"

"Vites kutusu iyiydi ve takımın yaptıklarından, çocukların bunu düzeltmek için yaptıklarından gerçekten memnunum. Süspansiyona baktığımızda, süspansiyon üzerinde baskı gördük, ancak aşırı yük yoktu. Bu nedenle, ileriye doğru sağlam bir adımdı."

Yarışı kazanan Hamilton ekledi: "Bu bugün bir problem değildi, çocuklar hafta boyunca sorunun ne olduğunu anlayarak harika bir iş çıkardılar."

"Çok önemli bir şey değildi, ama elbette oldukça büyük sonuçları olabilirdi, bu yüzden bunu düzeltmek için harika bir iş yaptılar.

"Hafta sonuna başladığımızdan beri bundan hiç bahsetmedik, bu yüzden bugün aracı normal şekilde sürmeyi başardık."

Ancak Wolff sorun yaşamasalar bile daha derinlemesine bir analiz gerektiğini belirtti.

Wolff, "Böyle bir sorununuz olduğunda, bunu çözdüğünüzden %100 emin olamıyorsunuz, çünkü neden olduğunu %100 netleştirmedik."

"Sosis kerblerin bunun bir parçası olduğuna inanıyoruz, ancak açıkçası bu bölgelerdeki tasarımı geliştirmemiz gerekiyor, çünkü biraz savunmasız gibi görünüyorlar."

"Bunun üstesinden geleceğimizden ve bunu kısa süre içerisinde anlayacağımızdan şüphem yok." dedi.

 

Sonraki haber
Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"

Önceki haber

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"

Çok Okunanlar Bugün

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!
Formula 1 / Formula 1
3s

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
Formula 1 / Formula 1
3s

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
Formula 1 / Formula 1
2s

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
1s

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı
Formula 1 / Formula 1
34dk

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"
Formula 1 / Formula 1
1s

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"
Formula 1 / Formula 1
3s

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

Son Haberler

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı
Formula 1 / Formula 1
34dk

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"
Formula 1 / Formula 1
1s

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
1s

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

3s
2
Formula 1

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

3s
3
Formula 1

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

2s
4
Formula 1

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

1s
5
Formula 1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

1s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı
F1

Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"
F1

Ricciardo: "Yarışı bu şekilde bitirmek üzücüydü"

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”
F1

Verstappen: “Red Bull, Mercedes’le savaşmak için biraz fazla yavaş”

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
F1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
F1

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.