Mercedes, vites kutusu sorununu çözme konusunda "sağlam bir adım" attı

Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, geçen Pazar günü Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışta vites kutusu problemleriyle boğuştular ve bu yüzden kerbleri istedikleri kadar kullanamadılar.

Mercedes, aynı pistteki ikinci yarış hafta sonundan önce sorunları çözmek için önlemler almaya çalışırken, takım yarış öncesinde endişeliydi.

Ancak Hamilton ve Bottas, aynı sorunları yaşamadılar ve Mercedes'e dubleyi getirdiler.

Toto Wolff, "Bugün hiç endişemiz yoktu. Simon'a [Cole] düzenli olarak sistemlerimizin iyi olup olmadığını soruyordum, çünkü geçen hafta sonu korkutucuydu"

"Vites kutusu iyiydi ve takımın yaptıklarından, çocukların bunu düzeltmek için yaptıklarından gerçekten memnunum. Süspansiyona baktığımızda, süspansiyon üzerinde baskı gördük, ancak aşırı yük yoktu. Bu nedenle, ileriye doğru sağlam bir adımdı."

Yarışı kazanan Hamilton ekledi: "Bu bugün bir problem değildi, çocuklar hafta boyunca sorunun ne olduğunu anlayarak harika bir iş çıkardılar."

"Çok önemli bir şey değildi, ama elbette oldukça büyük sonuçları olabilirdi, bu yüzden bunu düzeltmek için harika bir iş yaptılar.

"Hafta sonuna başladığımızdan beri bundan hiç bahsetmedik, bu yüzden bugün aracı normal şekilde sürmeyi başardık."

Ancak Wolff sorun yaşamasalar bile daha derinlemesine bir analiz gerektiğini belirtti.

Wolff, "Böyle bir sorununuz olduğunda, bunu çözdüğünüzden %100 emin olamıyorsunuz, çünkü neden olduğunu %100 netleştirmedik."

"Sosis kerblerin bunun bir parçası olduğuna inanıyoruz, ancak açıkçası bu bölgelerdeki tasarımı geliştirmemiz gerekiyor, çünkü biraz savunmasız gibi görünüyorlar."

"Bunun üstesinden geleceğimizden ve bunu kısa süre içerisinde anlayacağımızdan şüphem yok." dedi.