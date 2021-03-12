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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Son dakika

Mercedes: "Vites kutusu sorunu 'beklenmedik' şekilde ortaya çıktı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, takımın sezon öncesi testlerin açılış gününde erkenden yaşadığı vites kutusu sorunun "beklenmedik şekilde ortaya çıktığını" ve nedeninin hâlâ anlaşılmadığını söyledi.

Mercedes: "Vites kutusu sorunu 'beklenmedik' şekilde ortaya çıktı"

Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan sezon öncesi testlerin Cuma günü yapılan ilk seansında Mercedes, bir vites değiştirme sorunu yaşadı ve bu da W12 aracının vites kutusunun tamamen değişmesine neden oldu. 

Valtteri Bottas, ilk seansın son 35 dakikasında piste çıkmaya başladı ve altı tur tamamladıktan sonra aracı, takım arkadaşı Lewis Hamilton'a teslim etti.

Mercedes'in sabah seansı boyunca yaşadığı sorun hakkında konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, "oldukça hızlı değildik" diyerek şaka yaptıktan sonra vites kutusu sorunu hakkında konuştu.

Wolff'ün açıklamaları şu şekildeydi: "Bizim için iyi bir start olmadı, çünkü yaşadığımız vites kutusu sorunu beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı ve hâlâ sorunun nedenini anlayamadık."

"Bu nedenle bu andan itibaren daha pürüzsüz bir sürüş yapabilirsek, sanırım kaybettiğimiz zamanı geri kazanabiliriz."

"Eğer önümüzde daha fazla engel olursa, o zaman tabii ki seansların üç gün boyunca sürecek olması ile beraber yapılacak çok fazla şey yok."

Mercedes, ilk seansta kaybettiği zamanı ikinci seansta telafi etmekte zorlandı, Hamilton ikinci seansın ilk 90 dakikasında sadece dokuz tur atabildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, AlphaTauri ikilisi neredeyse iki yarış mesafesi kat ederken, Red Bull'da Max Verstappen, bu haberi yaptığımız sırada 100 tur barajına yaklaşmıştı.

2021'de Mercedes, güncellenmiş W12 aracı ile, yedi kez üst üste markalar şampiyonluğu rekorunu geliştirmek istiyor.

Geçtiğimiz sene yapılan testlerde Mercedes, erkenden lider olarak ortaya çıkmıştı ve sezonun gidişatı için bir özet çıkarmıştı, ancak Wolff'a göre Bahreyn'deki koşullar, performans sıralaması konusunda net bir tablo ortaya koymuyor.

"Sanırım bu üç günün ardından netleşmeye başlayan bir tablo görmeye başlayabiliriz gibi hissediyorum."

"Bahreyn oldukça iyi bir eşik, ancak bu günler oldukça fırtınalı, rüzgarın şiddeti günden güne değişiyor. Ve tabii ki de benzin yüklerini bilmiyoruz, sadece 10 kilogramlık bir oynama bile performansta büyük bir fark yaratıyor."

"Şu an hiçbir şey ney değil, ancak ilk yarış hafta sonunda, sıralama seansında, damalı bayrak sallandığı anda neler olduğunu göreceğiz, tüm saçmalıklar o anda sona erecek."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Alt-etkinlik Cuma
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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