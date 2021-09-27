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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"

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Mercedes pist kenarı mühendisi Andrew Shovlin, Rusya Grand Prix'sinde ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ı geç pite alarak Lando Norris'e galibiyeti vermelerine hazırlıklı olduklarını, daha çok Max Verstappen'in durumundan endişe ettiklerini ve ona göre pozisyon aldıklarını söyledi.

Mercedes: "Verstappen'in önünde yer almak için galibiyeti feda etmeye hazırdık"

Yarışın sonlarında Hamilton, lider Norris'in direkt olarak arkasında yer alıyordu ve yağmur başlamadan önce McLaren pilotunu geçmekte büyük zorluk çekiyordu. Islak ve kuru zemin arasında gidip gelen koşullarda Norris pistte kalmayı tercih ederken, Hamilton ise 48. turda pite gelerek geçiş lastikleriyle yola devam etti. 

Mercedes, 48. turda pite gelen altıncı sıradaki Verstappen'in pitinin ardından Hamilton'ı pite çağırdı. Hamilton ilk çağrıyı göz ardı etti ancak, Verstappen'in pite gelmesi, Mercedes'in Hamilton ile paralel strateji izlemesi anlamına geliyordu ve son Dünya Şampiyonu İngiliz pilot, bir sonraki turda pite geldi. 

Shovlin, takımın pit stopu yaptığı sırada galibiyeti feda etme, ancak Verstappen'in önünde piste dönme zihniyetine sahip olduğunu söyledi.

Medya mensuplarına konuşan Shovlin, "Bir sonraki turda onun önünde yer almak istedik."

"Onu geride bırakmamız düşüncesindeki önemli olan nokta, Max'ın pite gelmiş olmasıydı. Max'ın pite girmiş olması ile beraber, onun paralelinde bir strateji izlememiz gerekiyordu. Bu, Lando'nun galibiyeti alması ihtimaline rağmen yapmamız gereken bir şeydi."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, makes a pit stop

Lewis Hamilton, Mercedes W12, makes a pit stop

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis'e anlatmamız gereken bir diğer şey de, yağmurun daha yoğun bir şekilde yağacağını düşünmemizdi. Bu nedenle erken pite gelmek daha iyi olacaktı."

"Tüm bunlar göz önüne alındığında, tamamen sürücüye doğru bilgiyi vermekle alakalı bir durumdu, çünkü ne yapmak istediğimiz gayet netti. Sürücüler, araçlarında yağmur radarına sahip olma lüksüne sahip değiller ve bu durum da onların, bizim bu kararı neden almamız gerektiğini anlamaları ile alakalı bir durum." dedi.

Mercedes, geçiş lastiklerine erkenden geçen birkaç takımdan biriydi. 14. sırada ilerleyen Valtteri Bottas'ı 47. turda pite alan Mercedes, Fin pilotun temposunu yakından takip etti ve bu veriye göre Hamilton'ı pite alma kararı aldı.

Shovlin konu hakkında, "Bizim karar alma durumumuz, Valtteri'nin puan barajının dışında olmasının yardımıyla şekillendi, onun kaybedecek hiçbir şeyi yoktu."

"Pitlerde sürücü geçmeyi başaran takımlardan biri bizdik ve sonrasında lastiklerin araçta nasıl çalıştığını gördük. Lewis ile bu taktiği uyguladık, ancak yarışlarda lider olmamamız bu kararları daha kolay almamıza yardımcı oluyor." dedi.

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