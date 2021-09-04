Mercedes, Verstappen'i yenmek için stratejileri bölmeye hazır

Verstappen, kendi evinde çıkacağı ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı ancak arkasında iki Mercedes pilotu yer aldığı için stratejik açıdan zorlanacağı bir durumla karşı karşıya kalabilir.

Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in sıralamaların 1. seansındaki son turuna pitten geç çıkarılıp zaman turuna başlayamayıp elendiği için Mercedes pilotlarına karşı tek kalacak.

Zandvoort'taki yarışta bir pit stop ile iki pit stop stratejisi arasında çok az fark olması bekleniyor. Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Verstappen'e karşı her iki stratejiyi birden deneyebileceklerini söyledi.

Sky'a konuşan Wolff, "Yarışta da aynı performansa sahip olursak, yine tek pit stopla hayatta kalmaya çalışacağız."

"Max'in bir karar vermesi gerekecek. Tek pit stop mu yapacak yoksa iki pit stop mu?"

"Yarın her iki stratejiyle oynayabileceğimizi düşünüyorum. İki araçta tamamen farklı yollardan ilerlenebileceğini görmüştük. Bir araçla erken pit stop yapıp yoğun baskı oluştururken diğer aracı pistte bırakıp bir iki olunabilir." dedi.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, mevcut şartlar altında Mercedes'in sahip olduğu avantajın farkında olduklarını ancak şu anda ana rakipleri Lewis Hamilton'ı mağlup etmekten başka bir şeye odaklanmanın aptalca olacağını söyledi.

Horner, "Başımızı eğip kendi yarışımıza odaklanmalıyız. Mükemmel dünyada, ön sıradan kaçabiliriz. Ancak nedense o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum."

"Stratejilerini bölebilecekleri iki pilota sahipler. Ancak yenmemiz gereken kilit isim açıkçası Lewis olacak. Bu yüzden savaşacağınız ismi seçmelisiniz." dedi.

Mercedes önde iki araca sahip olsa da Verstappen tamamen tek sayılmaz. Red Bull'un kardeş takımı AlphaTauri'den Pierre Gasly yarışa Bottas'ın yanında 4. sıradan başlayacak.

Wolff, "Onların Gasly'si olacak, yani gölge araçları var. Biz sonuçtan memnun olmalıyız. Lewis dün çok fazla sürüşü kaçırdı ancak sonunda iyi bir turu bir araya getirdi. 2. ve 3. sıra iyi bir başlangıç noktası." dedi.