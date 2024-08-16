Mercedes, Verstappen'den vazgeçmedi!

Max Verstappen'in Red Bull ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam etse de, Mercedes ve Aston Martin Hollandalı sürücüyü 2026 sezonu için kadrosuna katmak istiyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen'i takıma katmaktan hala vazgeçmiş değil.

Diğer taraftan Aston Martin de 2026'da Verstappen'i transfer edebilmek için büyük yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in, Red Bull ve Mercedes'in 2025 verilerini karşılaştırarak geleceği hakkında daha bilinçli bir karar verebileceği öne sürülüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tom Clarkson, bu durumu F1 Nation podcast'inde değerlendirerek şunları söyledi: "Toto Wolff, Verstappen'i gelecek yıl kendi takımında görme düşüncesinden tamamen vazgeçmedi."



"Red Bull'dan ve Max'ten gelen mesajlar, Max'in 2025'te Red Bull'da kalacağını söylüyor. Ancak, 2026 için durumun değişebileceğini düşünüyorum."



"Gelecek yıl bu zamanlarda Verstappen, Red Bull Powertrains’in ne yaptığını görecek."



"Sonrasında Mercedes’in Brixworth'teki motor departmanına giderek, 2026 için doğru kararı verebilmesi adına tüm verileri inceleyecek."