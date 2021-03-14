Mercedes: "Veriler, Red Bull kadar hızlı olmadığımızı ortaya koyuyor"

Mercedes, Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan testlerin ilk iki gününde sorunlar yaşadı ve hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas aracın arka tarafındaki dengesizlikten memnun değildi.

Mercedes, Bahreyn'deki son günü sorunsuz şekilde tamamlamasına rağmen, hibrit motorlar döneminde ilk kez atılan tur anlamında geride kaldı ve son sırada yer aldı.

Hamilton, testi beşinci en hızlı isim olarak bitirdi ve Max Verstappen'in Red Bull'undan 1 saniye daha yavaştı.

Mercedes son yıllarda rakipleriyle "akıl oyunları" oynasa da, Mercedes yarış mühendisi şefi Andrew Shovlin, Bahreyn testlerinin ardından verilerde açıkça Red Bull'un gerisinde göründüklerini dile getirdi.

Shovlin, "Aracın dolu depodaki dengesi üzerinde biraz ilerleme kaydetmeyi başardık ve araç artık daha tahmin edilebilirdi. Yine de son birkaç gün içinde topladığımız verilerden, yarış temposunda Red Bull kadar hızlı olmadığımızı görebiliyoruz."

"Düşük yakıtla sürüşte durum daha karışıktı. Yeteri kadar performans kazanamadık. Bugün performans olarak önümüzde çok fazla hızlı araç olduğu için yaklaşımımıza bakmalıyız."

"Son yıllarda kış testlerinde tempo anlamında sorunlar yaşadığımız ve ilk yarıştan önce iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardığımız anlar oldu, ancak bu sefer işimiz daha zor."

"Yarış için buraya geri dönmeden önce önümüzde çok az zaman var. Bu yüzden bazı sorunlarımızı anlamaya çalışmak için belli bir çalışma programı hazırladık ve önümüzdeki 10 gün içinde daha fazla hız bulabilmek adına kaldırmadık taş bırakmayacağız." dedi.

Mercedes, testin son gününde öğleden sonra Hamilton'la hem uzun hem de kısa sürüşler yaptı. Sabah bölümünde ise Bottas hem uzun sürüşler hem de ayar çalışmalarına odaklandı.

En yumuşak C5 lastiğini bile deneyen Hamilton, Verstappen'in temposuna ayak uydurmakta zorlandı.

Hamilton, "Bugün bazı şeyleri geliştirmeyi başardık, ancak hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Tek bir alan seçemiyorum, genel olarak bir turun tüm yönlerinde gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tekrardan mücadele etmeyi ve odaklanmış bir zihin yapısına dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.