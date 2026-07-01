Mercedes, Vercel ile çok yıllı ortaklık anlaşması imzaladı
Mercedes, yapay zekâ ve web altyapı platformu Vercel ile yeni ortaklığını duyurdu. Vercel logoları ilk kez bu hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde araçların üzerinde yer alacak.
Mercedes logo
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes, milyonlarca internet sitesinin arkasındaki temel altyapı olan Next.js ile sektöre yön veren Vercel'le geniş kapsamlı bir ortaklığa adım attı. Britanya Grand Prix'siyle başlayacak olan anlaşma kapsamında Vercel logoları Mercedes araçlarında yer alacak. Ortaklığın kapsamıysa 2027 sezonundan itibaren takımın tüm dijital ekosistemini Vercel altyapısına taşımayı da içerecek şekilde genişleyecek.
Mercedes F1 Takımı Ticari Direktörü Richard Sanders, ortaklığı şu sözlerle değerlendirdi: "Formula 1, her milisaniyenin büyük önem taşıdığı, her kararın belirleyici olduğu ve sürekli gelişimin başarı için temel teşkil ettiği bir dünyadır; Vercel de tam olarak bu bakış açısını benimsiyor.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Vercel platformu, dünya genelindeki organizasyonların daha hızlı gelişmesine, yüksek performans göstermesine ve güvenle yenilikler yapmasına yardımcı oluyor. Vercel'i takımımızda görmekten büyük heyecan duyuyoruz."
Vercel Kurucu ve CEO'su Guillermo Rauch ise ortaklıkla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Hız kazandırır. Bu durum pistte de geçerlidir, web dünyasında da.”
“Mercedes, motor sporları dünyasının en hızlı takımlarından biri; mühendislik konusundaki titiz yaklaşımlarına ve durmaksızın devam eden optimizasyon süreçlerine olan tutkumuzu paylaşan bir takımı desteklemekten gurur duyuyoruz."
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