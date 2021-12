Mercedes ve Red Bull'un sezon finaline getirdikleri düşük downforce çözümleri

Bu kapsamda iki taraftan birisi diğeri karşısında maksimum hız avantajına sahip olursa, bu yarışın kalan bölümünde avantajlı olmasını sağlayabilirdi.

Bu şaşırtıcı bir durum değildi. Bu yüzden Mercedes, Suudi Arabistan'da kullandığı düşük yere basma gücüne sahip arka kanadı, Yas Marina'da da kullandı.

Azerbaycan'da da kullanılan bu arka kanadın üst parçasının orta kısmında daha büyük bir V kesiği bulunuyor.

Buna ek olarak Silverstone ve Spa'da kullanılan düşük yere basma gücü kanadına göre sürüklenmeyi azaltabilmek için kanadın her iki tarafına küçük kesikler eklendi.

Yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde kullanılan çift destek kolu karşısında bu yarışta tek destek kollu tasarım kullanıldı.

Bu küçük bir detay gibi görünebilir ancak bu tür pistlerde kanada daha az yük bindiği için, daha fazla stabilite gerekmiyor. Bu yüzden bu tür pistlerde çift destek kolu kullanılmayabiliyor.

Bunun dışında tek destek kolu ile ana planyanın alt tarafından daha fazla hava akışı geçtiği için aerodinamik fayda sağlanıyor.

DRS aktivasyon kolu, çift destek kollu tasarımda destek kollarının arasında kendi başına dururken, tek destek kollu tasarımda destek kolunun kendisine bağlanıyor. Bunun DRS açıldığında daha farklı bir etki sağladığı tahmin ediliyor.

Takım aynı zamanda, düşük yere basma gücü paketinde motor kapağının arkasında T-kanat parçasını kullanmıyor.

Red Bull, Yas Marina hafta sonuna hazırlanırken hangi yönü takip edeceği konusunda emin değildi ve cuma günkü antrenmanlarda hem orta hem de düşük yere basma gücü üreten arka kanat konfigürasyonları test edildi.

Her iki pilot, hafta sonunun kalan kısmı için pek temsili olmayan 1. antrenman seansında orta yere basma gücü üreten arka kanadı kullandı.

Bu yaklaşım ayrıca, pilotların düşük yere basma gücü üreten kanada kıyasla orta kanatla hafta sonuna daha güvenli bir şekilde başlamasını sağlıyor.

2. antrenman seansında Sergio Perez'in aracına düşük yere basma gücü üreten arka kanat takılırken, Verstappen orta paketle veri toplamaya ve değerlendirme yapmaya devam etti.

3. antrenman seansında pilotların sahip olduğu paketler takas edilirken sıralamalar başlamadan önce her iki araca düşük yere basma gücü üreten arka kanat takıldı.

Hem orta hem de düşük yere basma gücü üreten arka kanatlarda kaşık şekli kullanıldı. Bu arada her iki tasarımın kenar plakaları, uç kısımda oluşturulan girdapların yere basma gücü ve sürüklenme üzerinde bir etkiye sahip olmaları için birbirlerinden çok farklıydı.

Bu doğrultuda orta seviyede yere basma gücü üreten arka kanadın kenar plakası üzerinde kıvrımlı bölümler, yüzey kanatçıkları ve tırtıklı kenarlar gibi çözümler varken, düşük yere basma gücü paketinin kenar plakası daha düz ve sadeydi.

Red Bull, Mercedes'in antrenman seanslarındaki düzlük hızı avantajını görmesinin ardından sıralamalardan itibaren düşük yere basma gücü paketine geçiş yaptı.

Bu değişikliğin özellikle sıralama turu üzerinde olumlu etkisi vardı ancak yarış içerisinde lastiklerin aşırı ısınması sonucu aşınmayı hızlandırma gibi bir riski bulunuyordu.

Geleceğe bakış

Şampiyonluğun iki adayı ön tarafta mücadele ederken, Ferrari son yarışı hem takımlar şampiyonasında üçüncülüğü garantilemek, hem de 2022 aracını daha iyi anlamak adına veri toplamak için değerlendirdi.

