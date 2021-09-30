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Formula 1 Haberler

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matthew Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

2012'de Sauber'in yeni burun kurallarını yeteri kadar iyi kullanamamasının ardından kullanmaya başladığı S-kanal sistemi, o günden beri gridde farklı takımlar tarafından değerlendiriliyor.

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi

Ön tekerlek merkez hattının önünde yer almasına izin verilen 150 mm'lik alana yerleştirilen kanal sisteminin şekli nedeniyle bu sisteme, S-kanal adı verildi.

Bu sistem için yaklaşık 10 senedir aynı isim kullanılıyor olsa da, ilk günden beri sistemin karmaşıklığı daha da arttı.

Sauber C31 S kanal

Sauber C31 S kanal

Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu sistemde dönüm noktası, 2016'da Toro Rosso ve Mercedes'in kanalı daha da ileriye yerleştirmesi ile yaşandı. Böylece Ferrari'nin 2008'de kullandığına benzer bir burun kanalı kullanılmaya başlandı.

Bu, tasarımın tek bölüm şeklinde yorumlanmasıyla mümkün oldu. Bu yorumlamaya göre S-kanal girişi gerçekten bir delik değil, midye kabuğu benzeri bir açıklık olarak değerlendirildi.

Kurallara göre gerekli olan tek bölümü sağlaması için montaj bölümünden bir kesim yapıldı.

Bu yüzden, burundaki S-kanal girişlerine baktığınızda, tasarımların yasal olmasına yardımcı olan bölümler görülüyor.

Mercedes F1 W07 Hybrid Front Wing, Nose and 'S' Duct detail (arrows showing airflow through 'S' duct)
Ferrari F2008 (659) 2008 Barcelona S-duct airflow

Şu anda aracında S-kanal bulunmayan tek takım McLaren. Gridde McLaren hariç tüm takımlarda S-kanal girişleri bulunuyor ve o takımlar yıllardır sistemlerini iyileştiriyorlar.

Gridin ön tarafında yer alan Mercedes ve Red Bull'da benzer burun bağlantıları bulunuyor. Burnun altında pelerin adı verilen hava yönlendirici kanat tasarımı yer alıyor.

Ancak bu iki takımın S-kanal tasarımlarının iç ve dış görünümleri büyük ölçüde farklı. Aradaki farkları Giorgio Piola'nın aşağıdaki en son çizimlerinden görebilirsiniz.

Mercedes AMG W12 s duct nose
Red Bull Racing RB16B nose detail

Her ikisinin de burnunun iki yanında önde hava girişi var. Mercedes'in tasarımında sağ ve sol kanallardan hava akımı ayrı bir şekilde gelip şasiye geçerken, Red Bull'unki şasiye gelmeden önce birleşiyor ve şaside daha dar bir kanala yöneliyor.

Bu yüzden takımların S-kanal tasarımları kendi içerisinde ayrışabiliyor. Ancak bu kararlarda burnun iç yapısı da etkili oluyor. Her burun tasarımının, FIA'nın zorunlu kaza testinden geçmesi gerekiyor.

Mercedes W11 S-duct detail
Red Bull Racing RB16 S-duct detail

Red Bull'un burnundan bahsederken, takımın şasi altındaki hava akımını iyileştirmek için bağlantıda yaptığı değişiklikten de bahsetmek gerek.

Mercedes gibi çoğu takım burnun altında, burnun orta kısmına doğru dar bir tekne kuyruğu oluştururken, Red Bull daha geniş bir açıklığı tercih etti.

Bu açıklık, takımın eskiden hava yönlendirici dikey kanatları yerleştirdiği şasinin altındaki bölümde yer alıyor ve burun altında yakalanan hava akışı için kontrollü bir geçiş yolu sağlıyor.

Red Bull Racing RB16B burun kıyaslaması

Red Bull Racing RB16B burun kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

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