Mercedes ve Red Bull'a göre Leclerc, Ferrari'de kalacak

Ferrari'de Charles Leclerc'in kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek ve yetenekli sürücünün ne yapacağı, griddeki diğer takımlar tarafından da takip ediliyor.

Leclerc'in adı zaman zaman Mercedes'le anılırken, bir ara Aston Martin koltuğu için de adı geçmişti.

Fakat Motorsport.com'un kaynakları, Leclerc'in 2024 yılının ardından en az üç sezon da Ferrari'de kalmaya hazırlandığını öğrendi.

Bu, Leclerc'in takımla yaklaşık 10 yıl geçireceği anlamına geliyor.

Genellikle yarışçılar bir takımda bu kadar uzun süre kalmazlar fakat Red Bull Racing'in patronu Christian Horner, Monakolu pilota bu kadar uzun vadeli bir sözleşme teklif edilmesinde şaşırtıcı bir şey görmüyor.

Horner, "Bu oldukça doğal bir adım."

"Charles harika bir pilot ve onu orada tutmak istediklerinden şüphem yok. Ferrari'nin ona yeni bir anlaşma teklif etmemesi çılgınlık olurdu." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff da Horner ile aynı fikirde.

"Kontrat durumları hakkında pek bir şey bilmiyorum ama Leclerc harika bir sürücü."

"Ferrari neden onunla sözleşme imzalamasın ki?"