Mercedes ve Red Bull dönemlerinin sonu neden aynı olmayabilir?

Mercedes teknik direktörü James Allison, Alman üretici ile olan sözleşmesi uzattı ve takımın işleri yeniden rayına oturmaya çalıştığı bir dönemde takımla çalışmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Allison, "Aslında bu çok eğlenceli. Her ne kadar kazanmak kadar eğlenceli olmasa da, öyle."

"Formula 1'i bir bütün olarak sevmek zorundasınız ve bu da elinizden gelenin en iyisini yapmadığınızda kendinizi güçlü tutmanız gerektiği anlamına geliyor."

"Red Bull şu anda etkileyici sonuçlar alıyor ve önemli başarılar elde edemedikleri bir dönemde çok çalışıp - şimdi o dönemin meyvelerini almalarını takdir ediyorum."

"Kovalayan konumunda olmak da oldukça heyecan verici; tabii eski statünüzü yeniden kazanmak için doğru adımları attığınızdan eminseniz..." demişti.

Hughes bu konuda şöyle diyor: "İki takımı karşılaştıran Allison, uzun bir zafer dönemini kaçınılmaz olarak bir çöküşün izlediğini, kısa süre önce başarıya ulaşmaya yardımcı olan enerjinin söndüğünü ve ardından başka bir takım önderliğinde yeni bir döngünün başladığını açıkça ortaya koyuyor."

"Bu durum başka bir örnekle de doğrulanıyor: Bir zamanlar şampiyonada Ferrari'nin hakimiyeti vardı ve benzeri görülmemiş bir başarı elde etmişlerdi. Fakat Maranello merkezli takımın hakimiyet dönemi, kısa süre önce galibiyeti getiren enerjinin azalmasıyla sona erdi. Bir süre sonra Michael Schumacher, Ross Brawn ve Jean Todt takımdan ayrıldı; Formula 1'de yeni yıldızlar parlarken Ferrari'nin tüm büyüsü kayboldu."

"Ancak Mercedes ve Red Bull'u karşılaştırırsanız, geçmişlerindeki koşulların çok farklı olduğunu görürsünüz."

"Red Bull Racing, Formula 1'in 'hibrit döneminden' önce şampiyonaya hükmediyordu: Takım, Sebastian Vettel ile birlikte 2014'e kadar dört sezon üst üste şampiyon oldu. Ancak bu dönem Red Bull'u besleyen enerji yavaş yavaş tükendiği için değil, yeni güç ünitelerine geçildiği için sona erdi."

"Elbette aerodinami faktörü hâlâ büyük rol oynuyordu, ancak gerçekten iyi şasilerle diğerleri aradaki fark 0,5 saniye civarındaysa, güç üniteleri arasındaki farklar iki, hatta üç kat daha fazlaydı."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+

"Red Bull, Renault motoru kullanıyordu ve Fransız üretici, Formula 1 hibrit güç ünitesine geçişin zorluk seviyesini açıkça hafife almıştı. Buna karşılık Mercedes, PU106 motorunu geliştirmek için hem zaman hem de yüz milyonlarca Euro harcamıştı. Bu sayede yeni zorluklara en iyi şekilde hazırlanmıştı."

"Hibrit güç ünitesine geçişle beraber şampiyonadaki güç dengesi bir anda değişti. O zamanlar deneyimli ve kurnaz Ross Brawn tarafından yönetilen Mercedes takımı, ortaya çıkan fırsatlardan tam olarak yararlandı ve Stuttgart şirketinin endüstriyel gücünü kullandı."

"Ve Red Bull Racing - bu harika bir yarış takımı, böylesine teknolojik kaynaklara hiç sahip olmadı. Yani hırsını kaybetmedi; çok iyi bir güç ünitesi olmayan Renault ile, kendi güç ünitesini üreten Mercedes'e karşı rekabet etmek gerçekçi değildi."

"Teknoloji açısından Mercedes'in herkesten beş yıl önde olduğunu söyleyebiliriz."

"Mercedes güç ünitesini ve şasiyi mükemmelleştirmek için çok daha fazla fırsata sahipti. Brackley ve Brixworth fabrikaları, aracı bütünleştirmek için mükemmel bir iş birliği yaptı."

"Red Bull araçları hâlâ aerodinamik anlamda iyiydi ancak bu, Renault motorunun güç eksikliğini telafi etmek için yeterli değildi."

"Fakat Formula 1'de yavaş yavaş değişiklikler oluyordu - 2017'de yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi, bunlar kademeli olarak ayarlandı ve değiştirildi. 2021'e gelindiğinde güç dengesi farklıydı. Araçların alt kısmıyla ilgili düzenlemelerde yapılan değişiklikler, Mercedes'in verimliliğini etkilerken, Red Bull artık daha iyi güç üniteleri yapmayı öğrenen Honda ile işbirliği yaptı."

"Sonra Mercedes, bir sonraki yönetmelik değişikliğiyle daha da kötüleşen zorluklar yaşamaya başladı. Zemin etkisi kuralı geri döndüğünde, Brackley'de üretilen şasilerin, Adrian Newey liderliğinde Milton Keynes'te üretilenler kadar iyi olmadığı ortaya çıktı."

"James Allison, 2024 yılında Mercedes'in nihayet aradaki farkı kapatabileceğine inanıyor, ancak Red Bull Racing'de neler başarabileceğini henüz bilmiyor. Şimdi bu ilginç rekabeti izlemek keyifli olacak."