Mercedes ve Red Bull, bütçe sınırının kontrolünden endişeli

2021'den itibaren tüm takımlar 175 milyon dolarlık bütçe sınırına uymak zorunda olacaklar. Bu rakam, F1'in büyük takımlarının şu anda harcadıkları rakamın çok altında.

175 milyon dolarlık bütçe sınırı içerisinde motor harcamaları, pilot maaşları gibi yüksek harcama kalemleri yer almayacak. İlk olarak 2021 ile 2025 arasında uygulanacak bütçe sınırı için, gelecek sene deneme çalışmaları yapılacak ve bütçe harcamalarının nasıl kontrol altında tutulabileceği değerlendirilecek.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, yeni oluşturulan ve ekim ayının sonunda sportif ve teknik kurallarla birlikte yayınlanacak finansal kuralların daha açık olması gerektiğini düşünüyor.

Wolff, bu yüzden bütçe sınırı kurallarının 2021'de uygulanmasını desteklediklerini ancak teknik ve sportif kuralların bir sene sonraya yani 2022'ye ertelenmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Wolff, bütçe sınırı kurallarının test amaçlı da olsa 2020'de uygulama açısından çok yalın olduğunu, kuralların detaylandırılması gerektiğini söyledi.

Wolff, "En önemli konu, hesapların denetim ve yönetim süreci olacak."

"2020 için böyle bir şey yok. Bu süreci doğru bir şekilde yönetemezseniz, kuralı uygulamanın bir manası yok."

"Finansal ve teknik açıdan kontrol olacağı için kaynakları arttırmamız gerekebilir. Bunu çözmemiz lazım."

"Kuralları bir sene ertelemek mantıklı ve stratejik açıdan iyi bir düşünce gibi görünüyor ancak kural koyucular bundan pek etkilenmediler." dedi.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner da Wolff gibi bütçe sınırının 2021'de gelip teknik ve sportif kuralların 2022'ye ertelenmesi tarafında yer alıyor.

Horner, "Teknik kurallar çok ham halde ve bu konuda çok fazla soru soruluyor. Bu yüzden mevcut yayınlanacak kurallardan sonra 2021 sezonu başlayana kadar yeni teknik direktiflerin ve iyileştirmelerin gelmesi kaçınılmaz olacak."

"Finansal kurallarda olduğu gibi, F1'de daha önce hiç bütçe sınırı olmadı. Bu yüzden tüm farklı tüzel varlıkları ve alt şirketleri vs yönetebilmek için gerekli araçlara ve yapıya sahip olmak kolay bir şey değil."

"Bu çok karmaşık bir iş ve herkesin yapısı farklı."

"Kurallar 31 Ekim'de gelecek olsa da, üstünden geçilmesi gereken çok şey var. Bu yüzden sonrasında çok fazla finansal ve teknik direktif yayınlanacaktır."

"2021 gelene kadar birçok düzenleme göreceğiz." dedi.