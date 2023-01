Mercedes ve Red Bull'un başarılarının sırrı ne?

Aston Martin teknik direktör yardımcısı farklı zamanlarda her iki takımda da aerodinamik şefi olarak görev yaptı ve sekiz kez Takımlar Şampiyonu olan Mercedes'te geçirdiği on yılın ardından, geçtiğimiz yıl Aston Martin'e katılmak üzere Mercedes'ten ayrıldı.

Kariyeri boyunca Red Bull ve Ferrari'nin aerodinamik ekiplerinde üst düzey görevler üstlenen Blandin, şimdi de Aston Martin'in yeni fabrikasında ve kaynaklarındaki önemli artışla takımın Formula 1'de ön sıralara taşınmasında rol oynamak istiyor.

Öndeki takımları neyin başarılı kıldığına dair deneyime sahip olan Blandin, her takımın sahip olduğu özelliklere dikkat çekti.

Aston Martin'in resmi web sitesine konuşan Blandin, "Red Bull ve Mercedes'in çok yetenekli çalışanları var ama bizim de öyle."

"Bu kadar başarılılar çünkü onları yöneten grup, yıllar boyunca çok istikrarlı ve tutarlıydı."

"İstikrar, ekibin çeşitli üyeleri arasında ve tüm takımda deneyim, çalışma yöntemleri ve güven oluşmasını sağlıyor; bu çok önemli." dedi.

Eric Blandin, Chief Aerodynamicist, Mercedes AMG, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 1st position, with the trophies

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images