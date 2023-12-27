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Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

Sauber ve Williams'ın ardından Mercedes ve McLaren da 2024 araçlarını aynı gün tanıtmayı tercih etti. W15 ve MCL37'nin örtüsü 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kaldırılacak.

Giacomo Rauli
Editör Giacomo Rauli
Yardımcı Editör Kemal Şengül
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Mercedes W13 under cover

Sevgililer Günü genellikle aşık olan herkes için özel bir gündür: sevgiliyle geçirilen zaman, hediyeler, özel akşam yemeği... Ancak bu yıl Formula 1 taraftarları için o günü özel kılacak ekstra nedenler var.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre 14 Şubat, önde gelen iki takımın 2024 Formula 1 aracını tanıtacağı tarih olacak; Mercedes ve McLaren.

Brackley ve Woking'de bulunan iki takım, yeni araçlarını aynı gün tanıtmayı seçti. Aynı gün araç tanıtmak elbette tartışmalı bir seçim çünkü biri şüphesiz diğerinin önüne geçecek fakat Sauber ve Williams de benzer bir yolu seçti.

Mercedes, iki zor yılın ardından, zaferler ve şampiyonluklar için mücadeleye geri dönmeyi hedefliyor. McLaren ise MCL37 adını taşıması beklenen yeni aracıyla ön tarafa daha da yaklaşmayı umuyor.

Mercedes, son yıllarda yeni aracını lansmanla aynı günü piste çıkarmayı seçti ve bunun için de iki çekim hakkından ilkini kullandı.

McLaren ise genellikle Woking'deki fabrikasında çevrimiçi bir lansman düzenledi. Araç daha sonra Bahreyn'e gönderildi ve oradaki testten önce 100 km'lik bir test yapıldı.

İki takımın da yine benzer bir yol tercih etmesi bekleniyor.

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