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Mercedes ve McLaren test programını açıkladı

Hem Mercedes hem de McLaren, bugün Bahreyn'de başlayacak olan test için programlarını resmen açıkladılar.

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Mercedes ve McLaren test programını açıkladı
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Mercedes genellikle test programını açıklayan son takım oluyordu ve bu yıl da benzer şekilde son güne kadar beklediler.

Yapılan açıklamaya göre bugün başlayacak testin ilk gününde sabah George Russell, öğleden sonra Lewis Hamilton sürüş yapacak.

Cuma günü sabah Hamilton, öğleden sonra Russell sürüş yaparken, cumartesi günü perşembe ile aynı program kullanılacak.

McLaren da test programını resmen doğruladı. Açıklamaya göre perşembe sabahı Oscar Piastri piste çıkacak ve teste başlayan isim çıkacak. 

Öğleden sonra direksiyona Lando Norris geçecek ve İngiliz pilot cuma günü de yine direksiyonda olacak. Piastri, cuma akşamı ve cumartesi sabahı pistte yer alırken, kapanışı Norris yapacak.

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