Mercedes ve McLaren, Ricciardo'yu yedek pilot olarak istiyor

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Daniel Ricciardo'nun McLaren'la olan yarış pilotluğu anlaşması 2022 sezonunun ardından feshedilecek ve boşa çıkacak.

2023 için F1 giridinde olmayacağını doğrulayan Ricciardo, seriye bir sene ara vermeyi düşünüyor ve eğer iyi bir teklif gelirse, 2024'te gride geri dönebilir.

Bu süreçte Formula 1'den uzak kalmak istemiyor ve bundan ötürü 2023'ü bir takımda yedek pilot olarak geçirebilir.

İddialar Ricciardo'ya Red Bull ve Mercedes'ten yedek pilotluk teklifi geldiği yönünde.

Mercedes patronu Toto Wolff, gelecek yıl Ricciardo ile ilgilendikleriyle ilgili spekülasyonlarla alakalı şöyle dedi: "Sanırım Daniel potansiyel bir rol hakkında birkaç takımla görüşüyor. Red Bull ile de görüşüyor."

"Takım olarak onu seviyoruz, o harika bir karakter. Ancak henüz kimin yedek ve üçüncü sürücü olacağına karar verecek durumda değiliz."

Öte yandan Ricciardo'nun gelecek yıl McLaren'da kalma ihtimali de olabilir.

Andreas Seidl, Ricciardo'nun yedek pilot olarak kendilerinde kalma ihtimali sorulduğunda, "Bu henüz girmediğimiz bir tartışma, ki bunu genellikle kış aylarında yaparız."

"Sizin de bildiğiniz gibi, diğer takımlarla yedek pilotu paylaşma anlaşmamız vardı."

"Diğer tarafta Daniel ile aramızda kesinlikle bir kırgınlık ya da kötü his yok. Bu yüzden mümkün olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.