Mercedes ve McLaren bugün "çamurluk" fikrini test edecek

Formula 1 son yıllarda yağmurlu yarışlarda görüşün çok düşük olması nedeniyle çeşitli çözümlere bakmaya başlamıştı.

Bu kapsamda "çamurluk" fikri görüşülmeye başlandı. Buradaki fikir, aracın arka tekerleklerinin olduğu bölgeye, yağmur spreyi oluşturmasını engelleyecek bir çamurluk takmaktı.

Genç yıldız Dilano van't Hoff'un hayatına mâl olan trajik kazanın ardından FIA, yağmurlu yarışlarda görüş mesafesini arttırmaya yönelik programını hızlandırdı.

Bu kapsamda bugün Mercedes ve McLaren, FIA mühendisleriyle birlikte çeşitli çamurluk varyantlarını deneyecek.

Lastik çevresinin yaklaşık dörtte birini kaplaması beklenen prototip çamurlukları ilk Mercedes deneyecek. Testler, Silverstone'un ıslatılmış ana düzlüğünde gerçekleştirilecek. Mercedes'ten sonra bu tasarımı McLaren deneyecek. Böylece FIA, etkiyi istediği şekilde test edecek.

Test sırasında araçları kimin süreceğine dair henüz bir teyit yok ancak Mercedes'in yedek pilotu Mick Schumacher'i piste çıkarması bekleniyor.

FIA tarafından yapıldığı için bu testin McLaren veya Mercedes üzerinde finansal bir etkisi olmayacak.