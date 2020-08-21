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Formula 1 / Son dakika

Mercedes ve Honda'nın talebi üzerine motor modu yasağı İtalya'ya ertelendi

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Mercedes ve Honda'nın talebi üzerine motor modu yasağı İtalya'ya ertelendi
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mercedes ve Honda, sıralama modu yasağının İtalya Grand Prix'sine kadar ertelenmesini talep etti ve FIA da bu talebi onayladı.

İki güç ünitesi üreticisi, FIA'nın Spa-Francorchamps'ta yapılacak Belçika GP'de uygulayacağı sıralama modu yasağının ertelemesini istedi ve FIA da Monza'daki İtalya GP'ye kadar bu kararı erteledi.

Talep, motor haritalarını gözden geçirmek için zamana ihtiyaç duyan Mercedes ve Honda'dan geldi.

Sıralama turları ve yarışta, tek bir elektronik haritalama kullanılacak ve bazı üreticiler bundan kaynaklı hasarları önlemek için tezgah testlerinde bazı testler yapmak istediler. Bu yüzden de bir erteleme talep ettiler.

Motorsport.com İtalya'ya göre iki üreticiden gelen bu talep, FIA tarafından kabul gördü.

FIA, üreticilerden 36/20 teknik direktiflerinde takımların bugün (21 Ağustos Cuma) itibariyle her iki elektrik motorunu (MGU-K ve MGU-H) birbirine bağlayan kabloların taslaklarını, sistemlerin nasıl çalıştığını görmek amacıyla, elektrik gücünü (120 kW'ye kadar yani 163 beygir gücü) ve tur başına 2Mj'lik şarjla ilgili bilgileri açıklamasını istemişti.

Bugün itibariyle tüm üreticilerin ERS ile ilgili bütün detayları FIA'ya anlatması gerekiyor.

 

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Editör Franco Nugnes

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