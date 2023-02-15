Mercedes ve Hamilton yeni sözleşme üzerine 'ilk görüşmeyi' yapmış

Haberi dinle

Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu, 2021 sezonunda iki yıllık bir anlaşma imzaladığı mevcut Mercedes sözleşmesinin son yılına girdi.

Mercedes takım patronu Wolff geçen ay yaptığı açıklamada hem takımın hem de Hamilton'ın hedefleri konusunda hemfikir olduklarını ve yeni bir anlaşmaya varmanın 'birkaç saat' alacağını söyledi.

Mercedes'in 2023 F1 aracının lansmanının ardından Autosport/Motorsport.com'un sözleşme görüşmeleriyle ilgili son durumu sorması üzerine Wolff, başlangıçta bir görüşme yapıldığını ancak bir sonuca varmak için acele edilmediğini söyledi.

Wolff, "Geçmişte bu sözleşmelerden birkaç tane yaptık ve yinelemeden yinelemeye çok az değişiklik gösteriyorlar, bu yüzden bariz şartlar dışında genelde karmaşık değiller."

"İlk konuşmamızı yaptık. Ancak herhangi bir zaman çizelgesi vermek istemiyorum çünkü şu an bu, ne onun için ne de bizim için önemli."

"Bu tam bir yıl sürecek ve doğru zamanı bulacağız."

Hamilton ve Mercedes daha önce 2020-2021 sezonunda sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bırakmış ve 2021 sezonunu kapsayacak bir yıllık bir anlaşma üzerinde anlaşmışlardı.

2023'te Mercedes'le 11. sezonuna girecek olan Britanyalı pilot, takımla uzun süredir devam eden ilişkisini sürdürme arzusu konusunda her zaman açık oldu. Yedi Dünya Şampiyonluğu'nun altısını Mercedes ile kazanan Hamilton, hem takımda hem de motor sporlarında çeşitliliğin artırılmasına yardımcı olmak için yeni kampanyalar üzerinde çalışıyor.

Mercedes W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

Wolff, Hamilton ile görüşmelerin 'uzadığı' iddialarını reddederek şunları söyledi: "Her zaman onun takım ve spor için değerini yansıtan iyi çözümler bulduk ve Mercedes'in onun olmak istediği yer olduğunu düşünüyorum. Bu konular hiçbir zaman tartışmalı olmadı."

"Bizim açımızdan, yarışa çıkmadan önce kış boyunca işleri halletmek sorun değildi çünkü bunu yapacağımız her zaman açıktı."

"Oturup konuşmak birinci önceliğimiz değil, çünkü bu devam edecek bir yolculuk olacak."

38 yaşındaki Hamilton, Fernando Alonso'nun ardından F1 gridindeki en yaşlı ikinci pilot. Ancak Wolff, Hamilton'ın yaşıyla ilgili hiçbir endişe duymuyor ve bunun sözleşme görüşmelerinde hiçbir rol oynamadığını söylüyor.

Wolff, "Dünyadaki en iyi sporcuların sınırları ne kadar zorladığına bakarsanız, 44-45 yaşındaki Tom Brady'yi düşünüyorum. O hâlâ devam ediyor."

"Yani yaşın bir rolü yok."

Wolff ayrıca 2022'de zorlu bir sezon geçiren Mercedes'in üzerinde yeniden düzenli olarak galibiyet ve şampiyonluk mücadelesi verebileceğini kanıtlaması için herhangi bir baskı olduğunu düşünmüyor.

Wolff, "Arka arkaya sekiz şampiyonluk kazandık ve geçen yıl yanlış yaptık. Yani kaynak, kapasite orada ve sadece geçen sezon yaptığımız gibi gelişmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Lewis'in kafasında da takımın performans gösterebileceğine dair bir şüphe olduğunu sanmıyorum."