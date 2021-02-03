"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"

Yedi kez dünya şampiyonu pilotun Mercedes ile olan kontratı 2020 ile beraber sona ermişti ve Hamilton'ın, biten kontratı en kısa zamanda imzalaması beklentiler arasındaydı. Ancak yapılan görüşmeler beklenenden de fazla bir şekilde uzun sürdü.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yapılan görüşmelerde herhangi bir sorun yaşanmadığını söylerken, geçen hafta yaptığı açıklamada ise yeni kontratın "yakın" bir zamanda açıklanacağını söylemişti.

Ancak kontratın imzalanmasının bu kadar uzun vakit alması, pek çok insanın kafasında soru işaretleri yarattı.

Hamilton'ın durumu hakkında yapılan en son güncellemede Sky Sports News muhabiri Craig Slater, hem sürücünün hem de üreticinin içerisinde bulunduğu son durum konusunda açıklamalarda bulundu.

Slater'ın açıklamaları şu şekilde: "Lewis Hamilton'ın kontrat kısmında her şey sakin ilerlemekte, ancak şunu söyleyebilirim ki Mercedes de oldukça sakin olduğu bir konumda."

"İki taraf da kontrat imzalandığı konusunda açıklama yapılmadığı sürece, bu iş uzamaya devam ettiği sürece, konu hakkında daha fazla spekülasyon çıkacağının farkındalar. Onlar da bununla yaşamaya devam edeceklerini belirttiler."

"Plana göre Lewis Hamilton ve Mercedes beraber çalışmaya devam edecekler. Plan bu şekilde; iki taraf da tüm bu süreç boyunca bunu söylüyordu."

Fabrika ziyaretleri gibi sezon öncesi işleri konusunda konuşan Slater, "Benim anladığım kadarıyla, kontratı bitmiş olmasına rağmen, bu konuda herhangi bir sınırlama yok, bu nedenle Mercedes ve Lewis Hamilton için işler yolunda ilerliyor, kontrat olsun veya olmasın."

Slater'a göre Wolff'ün, yapılan görüşmelerde belirli sınırlar olduğunu söylemesine rağmen, anlaşılana göre bunlar ortaya çıkan problemlerden ziyade kontrat içerisinde "yasalaştırılması" gereken alanlar.

İngiliz gazetecinin açıklamaları şu şekilde: "Toto Wolff kontratın imzalanması için bir son tarih verdi ve Alman televizyonlarına yaptığı açıklamada bu son tarihin Bahreyn'e gitmek için uçağa binmeden hemen önce olduğunu söyledi."

"Bu da sezonun ilk Grand Prix'sini değil, sezon öncesi testleri belirttiği anlamına geliyor. Bu da kontratın tamamlanması için 11 Mart'a kadar süreleri olduğu anlamına geliyor."

"Ancak Mercedes, Salı günü yaptığı açıklamada yeni araçlarının 2 Mart tarihinde yayınlayacağını belirtti - bu da dört haftamız olduğunu gösteriyor. Onlar, yapılacak tanıtıma sürücülerin de katılacağını söylediler."

"Bu nedenler Lewis Hamilton'ın, yeni şampiyonluğunu aldıktan sonra, hâlâ kontrat imzalamamış olması ve hemen bu tanıtım gününün öncesinde imzalamış olması oldukça büyük bir sürpriz olur."