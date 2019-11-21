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Formula 1 / Son dakika

Mercedes ve Ferrari'ye göre Red Bull'un gücü sadece motordan kaynaklanmıyor

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Mercedes ve Ferrari'ye göre Red Bull'un gücü sadece motordan kaynaklanmıyor
21 Kas 2019 05:45

Mercedes teknik direktörü James Allison ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Brezilya'da düzlüklerde çok güçlü bir görüntü çizen Red Bull'un gücünün motordan geldiğini düşünmüyorlar.

Brezilya'da, Red Bull Racing düzlüklerde çok güçlü bir performans sergiledi ve genel olarak herkes Honda'nın güç ünitesinin çok geliştiğini söyledi.

Fakat Mercedes teknik direktörü James Allison'a göre Red Bull aynı zamanda güçlü bir şasiye sahip.

Allison, “Red Bull Racing Brezilya'da da hızlıydı. Meksika'da aynı hızdalardı, ancak bunu gösteremediler. Ancak sahip oldukları gücün sadece motordan geldiğini söyleyemeyiz." dedi.

Ferrari patronu Mattia Binotto da benzer görüşte.

“Red Bull Racing, önceki yarışlarda olanla aynı motora sahip. Brezilya'da kaydettikleri ilerlemenin tamamen motordan geldiğinden şüpheliyim."

"Araçları hızlı ve harika turlar atabiliyorlar. Bu yüzden her şeyi analiz etmemiz gerekiyor. Sıralama turlarında ortaya koyulan performansları karşılaştırırsak, neredeyse aynı güce sahibiz."

"Bence her şey aerodinamik ayarlarla ilgili. Biz viraj performansına onlar ise düzlük performansına odaklandı. Bu yüzden virajlarda hızlandık ve onlar da düzlüklerde hızlandı."

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